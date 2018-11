Sharp a dévoilé un nouveau smartphone, baptisé Aquos R2 Compact. Il se distingue par ses deux encoches.

Pourquoi une seule encoche quand on peut en avoir deux ? Cette question, Sharp y répond en dévoilant le Aquos R2 Compact le 15 novembre 2018. Ce nouveau téléphone se distingue par la présence de deux encoches, une — celle qu’on a l’habitude de voir — pour les capteurs situés à l’avant, une autre pour le dispositif de reconnaissance par empreinte digitale.

Esthétiquement, le Aquos R2 Compact arbore dès lors un écran tronqué sur ses parties inférieure et supérieure, presque en forme de H. La génération précédente n’avait pas fait un tel sacrifice : le capteur d’empreinte digitale prenait place sur un bord très épais, à l’ancienne. On ne peut pas tout avoir, sachant que Google n’accepte pas plus de deux encoches sur Android.

Double notch

Sharp n’est visiblement pas enclin à déporter sa technologie sur l’arrière du téléphone, comme on le voit chez certains concurrents, et n’a pas encore trouvé l’astuce pour l’intégrer à l’écran (comme sur le Mate 20 Pro de Huawei). La firme nippone s’est en revanche démenée pour réduire l’encoche du haut le plus possible.

Dans le cahier des charges, l’Aquos R2 Compact réunit :

Un écran de 5,2 pouces IGZO (2 280 x 1 080 pixels) ;

Un Snapdragon 845 ;

4 Go de RAM ;

Une caméra arrière de 22,6 mégapixels ;

Une caméra avant de 8 mégapixels ;

Une batterie de 2 500 mAh ;

Android 9 Pie.

Nouveau lauréat de la photo de famille des téléphones avec encoche, l’Aquos R2 Compact sera lancé au Japon via Softbank.