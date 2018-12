Que vous soyez un particulier qui désire disposer tout simplement d’un serveur pour créer son Cloud privé, une PME qui souhaite s’appuyer sur une architecture réseau plus développée, ou une grande entreprise avec une infrastructure complexe, IKOULA propose un large éventail de services d’infogérance pour répondre à tous les besoins.

Vous venez de louer un serveur ? Bravo, vous pouvez désormais correctement héberger votre site web, votre Cloud privé ou votre base de données. Mais maintenant se pose la question de sa maintenance, de sa sécurité ou tout simplement de sa surveillance. En fonction de vos besoins, IKOULA propose différents forfaits d’infogérance. Voici ce qu’il faut retenir.

Niveau Liberty : un forfait de base qui garantit un support technique réactif

Si vous avez des besoins basiques et que vous n’avez pas besoin de composants particuliers au sein de vos serveurs, le forfait de base, Niveau Liberty, est suffisant. IKOULA s’engage en effet à vous donner un accès au support technique par email ou par téléphone et à intervenir sur le serveur sous 24 heures (par contact mail, 1 heure par téléphone) en cas de problème. Un outil de supervision vous permet également de connaître en permanence la disponibilité réseau de vos serveurs.

Niveau Prime : supervision du matériel et accompagnement technique en continu

Si vous avez besoin de superviser vos serveurs en permanence et qu’il est nécessaire de réagir plus rapidement en cas de problème, le Niveau Prime est tout indiqué. Outre un accompagnement technique personnalisé en fonction de vos besoins pour le choix des composants et l’évolution du serveur, ce forfait ajoute surtout une fenêtre d’intervention 24/7 (contre 9h – 19h sur le forfait de base), fait passer la Garantie de Temps d’Intervention (GTI) technique par mail à 12 heures (30 minutes par téléphone) et donne accès à un outil de Supervision Système – Zabbix – pour voir la charge CPU, RAM ou disque dur du serveur en temps réel).

Enfin, ce Niveau Prime d’IKOULA inclut un audit de sécurité mensuel, comprenant un récapitulatif des alertes de supervision pour le mois passé ainsi que le résultat d’un scan de sécurité. Ce forfait d’infogérance est facturé 79 euros par mois. IKOULA s’engage par ailleurs à effectuer une remise de à une remise de 5 % à 20 % sur la facture mensuelle du service en cas de taux de disponibilité non respecté.

Niveau Business et First : du monitoring avancé et un accompagnement avec un ingénieur dédié

Votre service ou site web ne doit souffrir d’aucun ralentissement ou panne ? Alors ce sont les Niveaux Business et First qui sont tout indiqués. Avec ces forfaits d’infogérance, IKOULA prend pleinement en charge l’administration système du serveur à votre place. En plus du monitoring de Niveau Prime, il est proposé ici de personnaliser les informations remontées par les sondes installées sur les serveurs, par exemple le temps de réponse de la page d’accueil. Si le temps de réponse dépasse un certain seuil, une intervention est alors automatiquement planifiée.

Ces deux Niveaux permettent aussi d’être conseillé par un ingénieur commercial ou un expert technique dédié. Ces derniers sont aussi bien capables d’accompagner les utilisateurs dans le choix des solutions techniques que de leur venir en aide en cas de problème. En bref, de vous délester de l’essentiel des problèmes techniques pour mieux vous concentrer sur votre cœur de métier.

Le forfait d’infogérance de Niveaux Business et First sont facturés entre 249 et 499 euros par mois. Une remise de 5 % sur la facture mensuelle du service en cas de taux de disponibilité non respecté est appliquée, voire plus dans le cas de la souscription au forfait First.