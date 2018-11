Décriée, adoptée, acceptée... L'encoche ne laisse personne indifférent. Mais quel téléphone a la plus grosse ?

Depuis la toute première apparition de l’encoche de l’iPhone X, cet élément de design distinctif divise, même s’il est indispensable pour intégrer les composants nécessaires à de la reconnaissance faciale sécurisée dans un écran borderless. Vivement critiqué, puis adopté en masse par les concurrents d’Apple, le notch fait désormais partie du paysage. Il est même partie intégrante du smartphone type de 2018.

Mais les acteurs du marché n’ont pas tous adopté la même forme, ni la même taille. Un point qui n’a pas échappé à Raymond Wong, journaliste pour Mashable qui a rassemblé toutes les encoches sur une même photo de famille publiée sur Twitter le 12 novembre 2018. L’occasion de comparer et de voir comment elles se différencient.

Notch all notches are created equal ! Pretty mind blowing how every phone maker's doing it differently 🧐

(Sorry, had to watermark it because bad Instagrammers love to steal my shit without credit. Select images credited appropriately, otherwise they're all press images). pic.twitter.com/eTwACzqAi0

— Raymond Wong📱💾📼 (@raywongy) November 13, 2018