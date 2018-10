Comparateur de produits high-tech, le site Comparez-malin.fr est en quelque sorte l’intermédiaire entre vos premières recherches et l’achat final. Sa force : optimiser votre temps pour trouver le produit recherché, selon un système de critères précis et méthodique.

On ne compte plus vraiment les comparateurs de prix mis à disposition des internautes : des voyages aux logements en passant par les voitures, les avions ou encore les hôtels, nombreuses sont les plateformes à classer des milliers de références toujours plus nombreuses. Bien loin d’être une exception, l’univers des technologies propose lui aussi ce type de service ô combien pratique.

À l’heure où les produits électroniques poussent comme des champignons, les néophytes – et même les fins connaisseurs – ne sont pas à l’abri d’un casse-tête récurrent : celui de se perdre dans l’immensité de la Toile à la recherche d’un nouvel ordinateur portable, tablette ou PC de bureau, disséminés ça et là sur des dizaines de sites e-commerce. C’est à ce moment-là que Comparez malin intervient.

Une liste de filtres étoffée

Comparez-malin.fr, c’est un carrefour numérique intelligemment organisé, grâce auquel votre temps de recherche pourrait être divisé par deux, voire pas trois. « Le plus complet des comparateurs de prix », peut-on lire en guise de slogan. Boulanger, Darty, Fnac, Amazon, Cdiscount ou encore Grosbill, pour ne citer qu’eux, font partie des entreprises dont les centaines de produits électroniques sont référencés sur la plateforme.

Mais surtout, c’est sur l’aspect pratique et intuitif que les équipes à l’origine de ce comparateur nouvelle génération se sont concentrés : en quelques clics seulement, et ce à travers un système de critères précis et méthodique (quel budget ? quel usage ? quelle taille d’écran ?), l’utilisateur accède à l’ensemble des références du marché selon des filtres sélectionnés. Rien de plus simple pour trouver rapidement et facilement son nouvel ordinateur portable, ordinateur de bureau ou tablette.

Une expérience utilisateur bien pensée

Il faut dire que la liste des filtres se veut très étoffée : budget, poids, fabricant, type de disque dur, format, sécurité, clavier, connectique, CPU et GPU, mémoire vive ou encore système d’exploitation, autant de catégories divisées en sous-catégories, à cocher ou décocher selon vos exigences et vos attentes. Un moyen d’affiner ses recherches de manière ultra précise.

En quelques clics et très simplement, l’outil permet – par exemple – de trouver toutes les références de PC portables équipés des critères suivant : écran Full HD à 120 Hz, processeur Intel Core i7, puce graphique Nvidia GTX 1080 et un minimum 16 Go de mémoire vive en DDR4. Une recherche qui s’avère précise, rapide et qui s’accompagne de toutes les caractéristiques et de la liste de revendeurs proposant les références correspondantes.

Mais Comparez-malin.fr ne se cantonne pas uniquement à une simple mission de référencement : soucieux d’informer au mieux ses visiteurs, le site présente chaque produit sous la forme d’une fiche technique complète, agrémentée de photos et vidéos capables de donner une idée claire et illustrée de la référence en question. Son travail de recherche se légitime au travers de nombreuses sources d’informations recoupées entre elles. Et pour optimiser l’expérience utilisateur, chaque visiteur peut comparer plusieurs produits entre eux, et ce afin d’avoir une meilleure visibilité de leurs forces et faiblesses respectives.

Des guides d’achat explicatifs et objectifs

À l’affût de chaque nouveauté sur le marché, la plateforme a également mis en place une rubrique « Actualités », dans laquelle sont présentés les derniers ordinateurs et tablettes fraîchement commercialisés. Chaque produit fait l’objet d’un article complet, présentant l’ensemble de ses caractéristiques techniques à travers une approche critique et objective capable d’accompagner l’utilisateur dans son futur achat.

Une démarche qui s’accompagne logiquement de guides d’achat, catégorisés dans un même et unique onglet. Ce dernier se décline en deux sous-catégories : « Conseils d’achat » et « Pour mieux comprendre ». Le premier vous aide à bien choisir votre PC portable ou professionnel, par le biais de dossiers structurés et adaptés à vos demandes, quand le second se concentre davantage sur des problématiques techniques en vous conseillant, à titre d’exemple, sur le choix de votre disque dur.