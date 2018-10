En disparaissant du catalogue d'Apple, la cote de l'iPhone 6S a chuté. Avec un prix si attractif, ce smartphone devient une bonne porte d'entrée pour celles et ceux qui veulent pénétrer l'univers d'Apple à moindre prix.

Récemment annoncés, les iPhone Xs, Xs Max et Xr occupent le devant de la scène. Au même moment, Apple a décidé de retirer l’iPhone 6S de son catalogue. Mais cela ne veut pas dire que ce téléphone est obsolète. Sorti en 2015, il fut par exemple le premier iPhone équipé de la technologie 3D Touch, que l’on retrouve encore sur les iPhone Xs et Xs Max.

Maintenant que cet appareil a trois ans, est-il toujours intéressant de l’acheter ? Cela va dépendre de vos usages, comme souvent.

iOS 12 Compatible avec iOS 12

Apple l’a promis, iOS 12 donne un coup de jeune aux appareils des anciennes générations. Avec cette mise à jour, l’iPhone 6S prend un coup de jeune. La marque à la pomme promet même un appareil plus rapide qu’auparavant, notamment en ce qui concerne l’ouverture des applications, de l’appareil photo ou du clavier.

Outre la réactivité améliorée, vous profiterez des nouveautés d’iOS 12, dont certaines sortent clairement du lot. Par exemple, la fonction Raccourcis permet d’automatiser les tâches de votre choix grâce à un simple widget. Autre ajout d’iOS 12 : Temps d’écran. Grâce à cette fonction, vous pouvez visualiser de quelle manière vous utilisez votre appareil pour vous ou vos proches grâce au Partage familial. Si vous souhaitez entamer une digital detox, sachez que vous pouvez maintenant limiter l’usage de certaines applications.

La prise jack La prise jack

L’iPhone 6S est le dernier représentant des smartphones Apple avec une prise jack. Cette prise a maintenant disparu des iPhone, au profit de l’unique port Lightning. Cette disparition peut être compensée par un adaptateur Lightning vers mini-jack qui n’est pas des plus pratique au quotidien ou l’achat d’un casque Bluetooth. Mais dans le premier cas, il par exemple impossible de charger son téléphone tout en ayant une paire d’écouteurs branchée.

Avec l’iPhone 6S, pas besoin de cet adaptateur ni d’achat : votre ancien casque fonctionnera toujours.

Consommer mieux Consommer mieux

Les nouvelles générations de téléphones ne rendent pas obsolètes les anciennes, bien au contraire. C’est l’occasion de voir des téléphones d’occasions et reconditionnés revenir sur le marché à des prix plus agressifs. De cette manière, il est possible d’acheter un smartphone moins cher et de lui offrir une seconde vie.

Dans un rapport d’enquête du Sénat, le constat est sans appel : il est estimé que 100 millions de téléphones restent inutilisés dans les foyers français. Autant d’appareils qui peuvent être reconditionnés et proposés à des prix accessibles. Dans ce rapport, le recyclage des smartphones est vu comme une opportunité aussi bien d’un point de vue écologique qu’économique. Développer la filiale des smartphones reconditionnés pourrait créer de l’emploi.

Les produits reconditionnés Le reconditionné de Back Market

Dans la course aux smartphones neufs, Back Market a choisi de racheter et reconditionner les modèles dont les consommateurs veulent se défaire. Chaque téléphone envoyé à Back Market est vérifié par un centre de reconditionnement avant d’être envoyé à son nouveau propriétaire. Ils sont livrés avec le chargeur et des écouteurs.

Si le reconditionné est un marché qui vous fait peur, sachez que les iPhone 6S proposés par Back Market sont au minimum garantis durant 6 mois, avec certains modèles garantis pendant 24 mois.

Toujours fluide, mis à jour et encore dans le coup, l’iPhone 6S est donc une belle manière de s’équiper d’un iPhone à petit prix. Les tarifs démarrent à environ 190 euros pour un iPhone 6S 16 Go dans l’état Stallone : comprenez avec rayures ou impacts visibles. Pour un iPhone 6S dans un état Shiny (aucune rayure et comme neuf), comptez environ 220 euros pour les premières versions.