Grâce à Ancestry, en renseignant votre ADN vous pourrez désormais générer une playlist Spotify en lien avec votre généalogie.

Que se passe-t-il lorsqu’une des plateformes de streaming les plus utilisées au monde noue un partenariat avec le leader mondial de la généalogie ? Des playlists selon votre ADN.

Depuis le 20 septembre 2018, Spotify s’est associé à Ancestry, une entreprise américaine majeure dans le domaine des tests génétiques en libre accès. Une idée… clivante.

What is the sound of you ? AncestryDNA teamed up with @Spotify to give you a custom playlist based on your DNA.

All you need to do is log in to your Ancestry account and click Connect to Spotify : https://t.co/WfbwHMOYVr pic.twitter.com/dRiqK9Ucvd

— Ancestry (@Ancestry) September 20, 2018