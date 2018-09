Un an après son annonce, la station de recharge sans-fil AirPower a disparu de la bouche d'Apple. Au point qu'on questionne même le fait qu'elle soit un jour commercialisée.

Durant l’édition 2017 de sa conférence de rentrée, Apple avait levé le voile sur une station de recharge sans-fil baptisée AirPower et capable de recharger plusieurs appareils en même temps. En l’occurence : un iPhone (avec dos en verre), des AirPods (avec une boîte compatible) et une Apple Watch. Un an plus tard, l’objet est absent.

On s’attendait par exemple à prendre connaissance de sa date de lancement et de son prix lors du keynote organisé cette semaine. Il n’en a rien été alors que les quatre produits officialisés — Apple Watch Series 4, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr — se rechargent par induction.

Plus de AirPower ?

Dès lors, on se demande si le AirPower est toujours d’actualité au sein de la firme de Cupertino. Encore récemment, on pouvait apprécier son design sur le site officiel d’Apple, le produit apparaissant par exemple dans la longue description de l’iPhone X, le grand disparu de la nouvelle gamme (remplacé par l’iPhone Xs). Aujourd’hui, bon courage pour trouver sa trace sur les canaux officiels.

À ce petit jeu du ‘Où est passé le AirPower ?’, la solution est en réalité nichée sur la page dédiée aux AirPods, où il est montré en train de recharger les écouteurs — sans le boîtier qui va bien — et… un iPhone X — mais plus d’Apple Watch. Drôle d’outil promotionnel.

Plus tôt cette année, on a pu lire des rumeurs qui faisaient état de plusieurs soucis techniques rencontrés par les ingénieurs. Visiblement, ils n’ont pas été réglés et, en attendant, les fabricants tiers inondent les boutiques d’Apple avec des solutions de substitution convaincantes — à l’instar de la station Logitech. En ce sens, le AirPower arrivera peut-être après la bataille. Ou n’arrivera pas du tout.