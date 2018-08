Le réseau social Twitter expérimente une option suggérant les personnes à ne plus suivre, en se basant sur le niveau d'interaction que les membres ont entre eux.

Utiliseriez-vous une option vous suggérant de couper les ponts avec une personne qui est inscrite sur le même réseau social que vous ? C’est ce que cherche à savoir Twitter, avec une expérimentation impliquant une poignée d’internautes. Repérée par David Pearce, qui dirige les opérations marketing d’une ONG, la fonction lui a conseillé de se désabonner de Matt Navarra, un consultant spécialisé dans les réseaux sociaux.

Twitter is now suggesting accounts to UNFOLLOW !

h/t @medavep who got told to unfollow me ! pic.twitter.com/PNaY7aQ9i0

— Matt Navarra (@MattNavarra) August 29, 2018