Le tout premier scooter électrique de la marque italienne sera mis en vente à partir d'octobre 2018 en Europe, et l'année prochaine aux États-Unis et en Asie.

Vespa a annoncé ce 28 août 2018 la commercialisation très attendue de son tout premier modèle de scooter électrique, la Vespa Elettrica, pour le mois d’octobre en Europe. Le véhicule, équivalent 50 cm3, n’arrivera aux États-Unis et en Asie qu’en 2019.

Le constructeur Piaggio précise que la Vespa Elettrica aura une autonomie de 100 km minimum et serait « plus performante qu’un 50 cc », précise le site officiel. La batterie se rechargera en 4 heures, une durée courte par rapport à d’autres modèles.

Le véhicule entre en production en septembre sur le site historique de Pontedera. Il sera possible de les précommander dès octobre, avant d’être « petit à petit » mis en circulation à partir de fin octobre. Son coût se situe « au niveau haut de l’échelle de la gamme actuelle des Vespa ». On table donc sur une fourchette entre 4 000 et 5 000 €.

Un autre modèle hybride

Vespa compte également lancer une Elettrica X, un modèle hybride avec une autonomie maximale de 200km : 50km en électrique et 150 km à l’essence. Il sera donc possible, pour les courts trajets, de rouler 100 % électrique, et le moteur basculera automatiquement lorsque l’autonomie électrique sera dépassée.