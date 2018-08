C'est à la gamescom que Nvidia a donné rendez-vous pour dévoiler ses prochaines graphiques. On fait le point sur les dernières rumeurs en attendant la conférence.

Cette année, Nvidia n’a pas échappé aux leaks. Alors que le constructeur de cartes graphiques a dévoilé une version professionnelle de son prochain GPU, les Quadro RTX, les yeux du grand public se tournent vers la prochaine génération de cartes graphiques accessibles pour toutes et tous. Et si comprendre comment les graphismes des jeux vidéo risquent de changer d’ici un à deux ans vous intéresse, Nvidia propose une diffusion en direct de sa conférence introductive.

Où ? Sur Twitch, le service de streaming d’Amazon.

Sur Twitch, le service de streaming d’Amazon. Quand ? Le lundi 20 août à 18 heures, heure de Paris.

Le lundi 20 août à 18 heures, heure de Paris. Qu’est-ce qui devrait être annoncé ? On évoque aujourd’hui les RTX 2080 et RTX 2080 Ti.

RTX 2080

D’après le site spécialisé Videocardz, les RTX 2080 et 2080 Ti seront annoncées le soir du 20 août. Les deux cartes graphiques viendront voler la place des 1080 et 1080 Ti actuellement sur le marché. Alors qu’on attendait une incrémentation numérique classique côté Nvidia (9, 10… 11 ?), le constructeur a décidé de passer directement à la dizaine supérieure.

Cela peut être une décision prise en rapport avec le changement de dénomination des cartes, passant de GTX à RTX, le R appuyant sur le Ray Tracing, cette technologie de rendu de la lumière et des réflexions en temps réel ultra réaliste qui nécessite une puissance de calcul monstrueuse. Opération de communication ou véritable bouleversement dans la manière de concevoir des moteurs de jeu vidéo ? Nous le saurons très bientôt : en attendant, Nvidia a estimé qu’il s’agissait d’une évolution suffisamment marquante pour l’industrie pour tout changer dans la dénomination de ses cartes.

Côté caractéristiques, on évoque une RTX 2080 Ti avec 11 Go de GDDR6 à 14 Gb/s, avec 4 352 cœurs CUDA. La RTX 2080 serait, elle, une carte graphique embarquant 8 Go de GDDR6 avec 2 944 cœurs CUDA. La première est un monstre de puissance et la seconde est modérément plus puissante qu’une GeForce 1080. Cela correspond à la stratégie Nvidia, qui, d’année en année, propose une carte très haut de gamme de référence et la décline sur toutes les gammes.

En pratique, ces cartes devraient être capables d’animer en temps réel et en jeu, des scènes de ce type :