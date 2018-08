Disponible depuis un ordinateur, l'option d'envoi de messages éphémères est désormais disponible sur Android et iOS. Il permet de fixer une date d'expiration aux mails envoyés.

Se servir de Gmail est une chose. Bien maîtriser la messagerie de Google en est une autre : il existe en effet de nombreuses astuces pour libérer le potentiel du webmail. Saviez-vous par exemple qu’il est possible d’annuler l’envoi courrier électronique ou de passer sur un mode hors ligne pour consulter ses messages même sans connexion Internet ? Ou bien qu’il est possible d’envoyer des messages éphémères ?

Cette dernière option est arrivée ce printemps, lors d’une importante mise à jour de Gmail. Avec elle, l’expéditeur peut envoyer un mail avec un délai d’expiration. Le destinataire du courrier ne le recevra pas sous une forme habituelle, mais dans un aperçu qui deviendra illisible une fois le délai écoulé. L’expéditeur a la maîtrise du délai d’affichage et il peut à tout moment révoquer les droits d’accès.

Cerise sur le gâteau, il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Gmail pour lire le mail.

Confidential mode is now available on mobile devices and can help you protect sensitive information from unauthorized access. Learn more about this feature → https://t.co/lmQNElH6C1 pic.twitter.com/Nxtx2yU0pG

— Gmail (@gmail) August 16, 2018