Blade a décidé de gonfler son offre Shadow en ajoutant une option permettant d'ajouter 1 To de stockage en plus des 256 Go inclus de base.

L’un des principaux atouts du PC dans le cloud Shadow tient dans sa capacité à évoluer dans le temps. Blade le prouve en lançant une nouvelle option qui permettra aux abonnés de bénéficier d’un espace de stockage plus important qu’à l’heure actuelle, moyennant quelques euros supplémentaires.

Ainsi, dans l’abonnement, on a droit à une capacité de 256 Go, ce qui peut vite être juste quand, par exemple, on est un joueur aguerri à la bibliothèque Steam bien remplie. Pour 2,95 euros par mois en plus, on peut rajouter 1 To de stockage et s’assurer d’avoir l’esprit un peu plus tranquille.

Une demande des utilisateurs

Apparemment, cette décision de gonfler l’offre est venue de la communauté, qui poussait pour avoir plus de liberté en matière de stockage. « Grâce à cela, les utilisateurs pourront repousser les limites du cloud que ce soit pour installer des dizaines de jeux, travailler sur des fichiers vidéo, ou simplement profiter d’un espace de stockage confortable pour leurs fichiers », souligne Emmanuel Freund, président et co-fondateur de Blade.

Comme toujours avec Blade, le prix se veut le plus compétitif possible : à 2,95 euros par mois pour 1 To, on trouvera difficile mieux. À titre de comparaison, Apple ne vous offrira que 200 Go sur iCloud pour 2,99 euros par mois (2 To pour 9,99 euros). Chez Microsoft, un forfait OneDrive 50 Go se monnaie 2 euros par mois. Enfin, Google facture 1,99 euros pour 100 Go et 9,99 euros pour 1 To.

Bien sûr, il faut ajouter le prix de l’abonnement Shadow à ces 2,95 euros (à partir de 29,95 euros par mois).

Ulrich Rozier, co-fondateur d’Humanoid, est actionnaire du groupe Blade (Shadow)

