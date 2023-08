Le mois de septembre approche à grands pas et il est plus que temps de préparer la rentrée. C’est ce que vous propose pCloud avec une offre promotionnelle sur son offre de stockage Family Lifetime. Une offre particulièrement intéressante pour les futurs étudiants (et les autres).

Au premier abord, pCloud semble n’être qu’un fournisseur d’espace de stockage dans le cloud comme les autres. Il n’en est rien. Contrairement à une grande majorité de ses concurrents, la firme suisse ne se contente pas d’abriter vos fichiers. Elle vous propose un écosystème très complet, qui repose sur une kyrielle d’outils et fonctionnalités poussées pour stocker, gérer, partager et protéger vos données les plus importantes.

Particulièrement adaptée pour les travailleuses, travailleurs ou ceux qui souhaitent aborder leurs études supérieures du bon pied, l’offre pCloud Family Lifetime bénéficie actuellement d’une réduction importante, oscillant de 77 à 86 % selon le volume de stockage choisi. Une offre spéciale rentrée, limitée dans le temps, qu’il serait dommage de laisser passer.

Stockage : un espace conséquent pour sauvegarder vos documents et bien plus encore

Au cœur de la proposition de pCloud se trouve un espace de stockage en ligne sécurisé capable d’accueillir tous les documents que vous voudrez bien y mettre. Un espace important (entre 2 et 10 To selon la formule choisie) qui s’avère extrêmement flexible, et susceptible d’héberger bien plus que de simples documents ou photos. Comment ? Parce qu’il bénéficie de plusieurs fonctionnalités extrêmement pratiques, capables de simplifier la vie des étudiants au quotidien.

Et la plus utile d’entre elles reste sans conteste le plugin pCloud Save pour Chrome, Firefox ou Opera. Cette petite extension qui vient se greffer sur votre navigateur web permet en quelques clics de sauvegarder des contenus web (images ou textes) directement sur votre compte pCloud afin de pouvoir les consulter quand bon vous semble.

Enregistrez simplement les fichiers qui vous intéressent sur internet grâce à l’extension pCloud pour navigateur // Source : pCloud

Mieux, vous pouvez les sauvegarder au format qui vous arrange le plus (.txt, .doc, . php, .html, etc) et même les partager sur X (Twitter) ou Facebook. Une fonctionnalité particulièrement utile pour les étudiants au moment de rédiger une dissertation ou un mémoire.

Parmi les autres avantages de cet espace de stockage se trouve la possibilité d’ouvrir la très grande majorité des documents qui y sont stockés. Une polyvalence appréciable si l’on souhaite consulter un document ou une vidéo rapidement, sans avoir besoin d’installer le logiciel ad hoc. Mieux, l’applicatoip pCloud Drive permet non seulement de visualiser les fichiers (Word, Excel, Docx), mais aussi de les modifier. pCoud possède aussi un player média intégré qui permet de lire fichiers audio et vidéo facilement.

Sauvegarde : des données protégées contre (presque) toutes les menaces

Pour pCloud, la sécurité des contenus hébergés sur ses serveurs est un enjeu d’importance. C’est pour cela que la société a installé de nombreux gardes fous. D’un côté, on trouve une protection renforcée qui repose sur un chiffrage AES 256-bits et différentes options activables à l’envi, telles que la double authentification (via votre numéro de téléphone ou Google Authenticator). De quoi limiter les risques d’intrusion sur votre espace de stockage, et la corruption des documents stockés.

Dans le monde de l’informatique, il existe un dicton qui dit que « la plupart des problèmes trouvent leur origine entre la chaise et le clavier ». Personne n’est à l’abri d’une erreur ou d’une mauvaise manipulation et ce genre de souci arrive bien plus souvent qu’on ne le croit. Pour palier ce genre d’erreur, pCloud a mis en place deux fonctionnalités très pratiques :

pCloud Trash : sur votre espace de stockage pCloud, les documents ou fichiers effacés sont stockés 30 jours durant dans la corbeille. De quoi les restaurer aisément si le besoin s’en fait sentir ;

: sur votre espace de stockage pCloud, les documents ou fichiers effacés sont stockés 30 jours durant dans la corbeille. De quoi les restaurer aisément si le besoin s’en fait sentir ; pCloud Rewind : cette fonctionnalité vous permet de créer des points de restauration de votre compte. En cas de corruption massive de vos données, ou de suppression intempestive, vous pouvez ainsi restaurer l’intégralité de votre compte en le faisant revenir à une date antérieure (dans la limite des 30 jours précédents).

pCloud peut aussi être utilisé comme un disque virtuel pour agrandir l’espace de stockage de votre ordinateur // Source : pCloud

Au-delà de la simple protection de vos données, l’espace de stockage pCloud regorge aussi de fonctionnalités qui facilitent le travail au quotidien. On retrouve ainsi :

un système de révisions, qui permet de suivre les modifications et les versions d’un même document sur les 30 derniers jours. Une fonctionnalité particulièrement utile si vous travaillez sur un mémoire par exemple ;

qui permet de suivre les modifications et les versions d’un même document sur les 30 derniers jours. Une fonctionnalité particulièrement utile si vous travaillez sur un mémoire par exemple ; un système de synchronisation pour créer des routines de sauvegarde de certains dossiers depuis votre ordinateur ou téléphone directement sur votre espace de stockage ;

pour créer des routines de sauvegarde de certains dossiers depuis votre ordinateur ou téléphone directement sur votre espace de stockage ; un système de sauvegarde pour différentes applications. pCloud vous permet en quelques clics de créer des routines de backups pour Google Drive, Dropbox, OneDrive mais aussi Facebook ;

pCloud vous permet en quelques clics de créer des routines de backups pour Google Drive, Dropbox, OneDrive mais aussi Facebook ; un système de backup capable de sauvegarder l’intégralité de votre appareil, du système aux dossiers en incluant les préférences.

Partage : envoyez et recevez simplement n’importe quel document

Bien plus qu’un simple espace de stockage en ligne, pCloud Family est un puissant outil de partage qui offre de nombreuses possibilités en la matière. S’il permet de partager simplement (par mail, sur Facebook ou X) les documents que vous avez stockés dans votre espace via des liens, il permet surtout de les customiser.

Vous pouvez ainsi lui attribuer un mot de passe pour éviter que n’importe qui ne l’ouvre ou définir une date d’expiration à ce dernier. Un système de suivi complet laisse ensuite voir le nombre de personnes ayant consulté ou ouvert votre lien.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est avec la fonctionnalité demande de fichiers. Vous pouvez, très simplement, créer un dossier au sein de votre espace de stockage et transmettre un lien à un tiers afin qu’il puisse uploader un document à l’intérieur. Une bonne manière de récupérer des photos ou vidéos, ou bien des projets réalisés par des collègues, le tout, sans qu’ils aient besoin de s’inscrire sur pCloud.

Gérez simplement le partage de vos fichiers en choisissant qui peut accéder et modifier vos dossiers // Source : pCloud

Autre avantage à la formule proposée par pCloud : la possibilité d’enregistrer jusqu’à cinq utilisateurs sur un même compte. Le stockage est alors divisé entre les utilisateurs, qui disposent chacun de leur propre espace privé, distinct des autres. Une fonctionnalité de dossiers partagés permet toutefois, comme son nom l’indique, de mettre du contenu en commun. Une bonne manière de diriger un projet d’envergure avec simplicité.

Sachez enfin que pCloud met à votre disposition pCloud Transfert, un service qui vous permet de transférer à un tiers des fichiers pouvant aller jusqu’à 5 Go. Un service gratuit, sans inscription, qui pourra vous sortir de l’embarras, à bien des occasions.

Découvrez l’offre de rentrée pCloud Family Lifetime

En ce moment, et pour célébrer la rentrée, pCloud vous propose de découvrir ses services à prix réduit. Une remise pour le moins généreuse (entre 77 et 86 % selon l’offre choisie) vous attend sur les plans Family Lifetime 2 ou 10 To. Ces offres vous permettent de disposer d’un espace de stockage conséquent dans le cloud pour une durée de 99 ans (d’où leur nom).

pCloud est disponible sur une large variété d’OS (Windows, macOS et Linux), de mobiles (Android et iOS) et de navigateurs (Chrome, Opéra et Firefox). Il dispose même d’une application de bureau qui permet de gérer simplement vos données et agit comme un véritable disque dur virtuel sur votre ordinateur.

pCloud peut être utilisé simplement sur tous vos appareils avec un seul et même compte // Source : pCloud

Si vous souhaitez bénéficier de cette offre et profiter jusqu’à la fin de vos jours des avantages de la plateforme de stockage pCloud, rien de plus simple. Il vous suffit de choisir l’une des deux offres proposées, et régler en une fois la somme demandée :