Vous pensiez que toutes les offres de stockage dans le cloud se ressemblaient ? Détrompez-vous. Les offres de pCloud sont différentes car elles sont disponibles à vie contre un achat unique.

Dans le petit monde du stockage en ligne, pCloud fait figure d’exception. Certes, la société suisse met à disposition des centaines de gigaoctets de stockage en ligne à ses clients. Mais elle ne demande pas de souscrire à un abonnement en contrepartie.

pCloud privilégie plutôt un paiement unique, qui garanti à l’utilisateur l’accès à un espace de stockage disponible « à vie », ou plutôt 99 ans pour être précis. À l’occasion de la fête nationale, la société suisse permet à ses clients français de réaliser de grandes économies sur ces offres de stockage à vie.

Un stockage accessible depuis partout

Disposer d’un grand espace de stockage dans le cloud, c’est bien. Encore faut-il que les fichiers déposés soient accessibles rapidement et simplement. C’est pour cette raison que pCloud a développé des applications disponibles sur à peu près tous les appareils connectés qui possèdent un écran. Elle est naturellement disponible sur Windows, Linux et macOS, sur Android et iOS, mais également depuis un navigateur web.

L’interface pCloud. // Source : pCloud.

Une telle compatibilité permet ainsi d’échanger facilement des fichiers volumineux entre ses différents appareils. pCloud n’impose ni de taille maximale de fichiers, ni de vitesse de téléchargement ou d’upload. Finalement, la seule contrainte est la qualité de votre propre connexion à internet.

Une synchronisation automatique des fichiers

Le glisser-déposer dans l’application pCloud n’est pas la seule manière d’envoyer vos fichiers dans votre espace de stockage. L’application du service vous permet en complément de synchroniser automatiquement les dossiers locaux de votre choix. Cela peut être celui qui regroupe tous vos documents de travail.

Sur mobile, ce sont toutes les photos et vidéos qui peuvent être synchronisées automatiquement. pCloud a eu la bonne idée d’intégrer une visionneuse à son application, vous permettant de consulter photos, vidéos et pistes audios sans avoir besoin de les télécharger sur votre appareil.

pCloud permet de partager très simplement les fichiers qui sont stockés dans votre espace en ligne // Source : pCloud

Enfin, pCloud vous permet de partager très simplement vos fichiers. Il est possible d’inviter d’autres personnes dans des dossiers partagés (en mode lecteur ou éditeur) ou de générer des liens de partage et de dépôt à autrui.

La sécurité des données au cœur du service

Si vos données s’apprêtent à rester 99 ans sur un serveur, il est important de s’assurer de la sécurité des infrastructures de pCloud. Tout d’abord, la société suisse laisse ses utilisateurs déterminer dans quelles régions seront hébergées ses data, entre l’Europe et les États-Unis. On vous conseille le premier choix, car l’UE impose des réglementations exigeantes en matière de protection des données, comme le RGPD.

pCloud assure également une haute protection des données. Notamment lorsqu’elles transitent de vos appareils vers les serveurs de pCloud. Le service utilise le chiffrement TLS/SSL pendant le transfert, soit le moment où les data sont les plus vulnérables.

Enfin, pCloud assure que vos données sont hébergées simultanément sur au moins trois serveurs différents. Si un incident ou une défaillance vient perturber l’activité d’un d’entre eux, vous êtes certain de ne pas perdre vos fichiers sauvegardés.

Jusqu’à 85 % de remise pour la fête nationale

Ne payez qu’une fois, et profitez de 500 Go à 10 To de stockage pendant 99 ans. Voici ce que permet l’hébergeur de données pCloud. À l’occasion de la fête nationale, la société affiche des prix réduits à destination de ses clients français. Les remises peuvent atteindre les 85 %. Voici le détail :