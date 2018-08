Flemme de tourner votre Kindle à la main comme n'importe quel humain ? On vous comprend. Et Alex Mikes a une solution pour vous.

La flemme est un bon moteur d’innovation. Et ce n’est pas Alex Mikes qui dira le contraire : cet étudiant américain en mécanique s’est mis en tête de faciliter la lecture sur un Kindle, quand il est posé devant soi (donc pas au lit, mais plutôt dans un train avec l’appareil sur la tablette repliable). Pour cela, Mikes a imprimé en 3D un petit boîtier et un petit bras mécanique, au bout duquel il a attaché un embout en gomme — ceux qu’on trouve sur les stylets pour appareils tactiles. Cela permet à l’appareil de simuler « un doigt » et non pas un toucher en plastique qui n’aurait pas été reconnu.

Le module se compose d’un Arduino en taille réduite et d’un récepteur infrarouge, relié à un petit contrôleur et un moteur pour le mouvement de balancier. Le tout est activé par n’importe quelle télécommande. Ironiquement, Mikes n’a pas encore prévu de pile et le tout doit être connecté en microUSB à une prise de courant ou à une batterie externe pour fonctionner. On n’arrête pas le progrès. Tout a été documenté par Mikes sur Imgur, si l’envie de tenter l’expérience vous prenait.