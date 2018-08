Palm, racheté maintes fois depuis la sortie de son dernier téléphone en 2011, travaillerait sur un smartphone très étrange.

Au début des années 2000, avoir un ordinateur de poche (PDA) de la marque Palm était un peu tendance. Aujourd’hui, ce temps est révolu, mais le fabricant américain existe toujours grâce à l’industriel TCL. Il pourrait bien se rappeler à notre bon souvenir avec un… smartphone, déjà évoqué en août dernier.

Selon les informations publiées par Android Police le 9 août 2018, Palm travaillerait sur un nouveau téléphone très étrange. Le nom de code ? Pepito. Sa particularité ? Il ne disposerait que d’un écran LCD de 3,3 pouces avec une résolution HD Ready (720p). On est très loin des standards actuels. Le design rappelle celui des premiers iPhone — qui avaient un écran plus grand (3,5 pouces pour le EDGE).

Exclusive : Palm's new Android phone has a tiny 3.3" screen and 800mAh battery – here it is https://t.co/LXEDRpVSOt pic.twitter.com/NOyz9vWKxa — Android Police (@AndroidPolice) August 9, 2018

Un téléphone micro ?

Au regard de cette dalle presque deux fois plus petite que celle du Samsung Galaxy Note 9, tout porte à croire que Palm désire donner naissance à un appareil minuscule. Une volonté inscrite dans son ADN : on rappelle qu’elle a fait sa renommée en commercialisant des ordinateurs qui tiennent dans le creux de la main.

Le reste de la fiche technique réunirait un processeur Snapdraon 435, 3 Go de RAM ( !), un espace de stockage de 32 Go et une batterie de 800 mAh (le Pepito a intérêt à ne pas être gourmand). Malgré tout, il serait capable de tourner sous Android 8.1. Bref, une sorte de smartphone d’appoint qui s’affichera, on l’imagine, à prix cassé.

Android Police n’a aucun détail sur le prix, qui devrait être accessible, ni la date de sortie. Le site évoque un lancement chez l’opérateur Verizon en finitions titane et or. En ce sens, peut-être que le Pepito ne traversera pas l’Atlantique.