Cette semaine, les chaînes du bouquet SFR Sport ont changé de nom. Et aussi de tarifs...

Les fans de football le savent mieux que quiconque : pour profiter de l’intégralité des championnats et des compétitions, il faut multiplier les abonnements. Un élément qui se confirmera un peu plus pour la saison 2018/2019 puisque la Ligue des Champions, le Graal du foot européen, ne sera diffusée que chez SFR.

Pour bien préparer l’événement, le fournisseur d’accès à internet (FAI) a décidé de transformer son bouquet SFR Sport en RMC Sport. Et ce qui semblait être un simple changement de nom est en réalité une grille tarifaire revue à la hausse. On retiendra le point principal : pour regarder la Ligue des Champions, il faudra payer plus. Que vous soyez abonnés SFR ou non.

9 euros minimum

Depuis le 3 juillet 2018, SFR Sport a tiré sa révérence au profit de RMC Sport. Si vous aviez accès aux chaînes via votre abonnement, alors vous êtes désormais considérés comme un client RMC Sport Access, signifiant que vous ne pourrez pas regarder la Ligue des Champions et la Ligue Europa, ni utiliser l’application SFR Sport — devenue RMC Sport ou bénéficier de la qualité 4K. En revanche, pas de problème pour les matches de Premier League.

De fait, pour la C1 et la C3, il faudra obligatoirement souscrire à l’option RMC Sport (ex-SFR Sport Europe), facturée 9 euros par mois pour les clients internet ou mobile. À noter qu’un pack RMC Sport + beIN Sports est proposé à 15 euros par mois. Dans les deux cas, il n’y a aucun engagement.

Un peu privilégiés, les abonnés SFR Sport 100 % digital, permettant d’accéder aux chaînes SFR Sport sans être client SFR (9,99 euros par mois), ont automatiquement basculés vers RMC Sport 100 % digital, normalement facturé 19 euros par mois (là encore, sans engagement). Pour les anciens, le tarif finira par être aligné mais reste à savoir quand (l’espace client ne dit rien et le SAV n’a pas su nous dire non plus).

En résumé :

Les clients SFR Sport sont devenus des clients RMC Sport Access : ils devront payer pour les compétitions européennes et le droit d’utiliser l’application RMC Sport (ex-SFR Sport)

Les clients SFR Sport Europe sont devenus des clients RMC Sport : rien ne change pour eux

Les clients SFR Sport 100 % digital sont devenus des clients RMC Sport 100 % digital : rien ne change pour eux.

