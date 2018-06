Sur l'application de messagerie WeChat, certains utilisateurs chinois peuvent maintenant s'occuper de leur divorce. Une option permet de prendre un rendez-vous avec l'administration compétente, pour entamer cette procédure.

WeChat, la messagerie instantanée particulièrement populaire en Chine, trouve parfois d’autres usages que celui d’envoyer et de recevoir des missives de ses contacts. L’outil a déjà servi pour auditionner des témoins ou accueillir des touristes. Désormais, l’app peut aussi servir à divorcer.

Le 28 mai 2018, Matthew Brennan, un spécialiste de WeChat vivant en Chine, a fait remarquer dans un tweet qu’il était désormais possible de s’enregistrer pour une procédure de divorce dans l’app. L’option est disponible juste à côté de celle permettant de s’enregistrer pour se marier.

You can now get divorced on #WeChat pic.twitter.com/zUFityFIfy

— Matthew Brennan (@mbrennanchina) May 29, 2018