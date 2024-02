Signal prépare une mise à jour de sa messagerie instantanée pour cacher plus efficacement le numéro de téléphone de ses membres. Il sera masqué par défaut, mais il sera toujours possible de l’afficher si on le souhaite.

C’est une avancée bienvenue pour celles et ceux qui désirent accroître encore un peu plus leur degré de confidentialité sur Signal. À court terme, le numéro de téléphone ne sera plus une donnée visible dans l’application. Son partage ne sera plus nécessaire non plus, même pour discuter avec quelqu’un sur Signal.

Ce changement a dévoilé dans la journée du 20 février par un membre de l’équipe. « La mission et l’unique objectif de Signal est la communication privée. […] Aujourd’hui, nous allons encore plus loin en rendant votre numéro de téléphone plus privé sur Signal », lit-on dans le billet de blog publié sur le site officiel.

Cette nouvelle orientation est actuellement disponible dans la version bêta de la messagerie instantanée. Elle doit être lancée « bientôt » pour tout le monde, mais aucun calendrier précis n’a été donné. À la place du numéro de téléphone, les mobinautes peuvent créer un nom d’utilisateur unique, qu’ils peuvent ensuite diffuser.

Une mise à jour bienvenue, mais avec ses limites

Deux bémols doivent toutefois être soulignés. D’abord, les individus qui ont enregistré votre numéro de téléphone dans les contacts de leur téléphone le verront toujours, car ils le connaissent déjà. Cette évolution vaut uniquement pour les futurs correspondants. Ensuite, il faut toujours un numéro pour se connecter à l’application.

Il est à noter que dans le mécanisme imaginé par Signal, le nom d’utilisateur ne constitue pas un identifiant permanent. Ce « n’est pas le nom de profil affiché dans les chats » non plus, et « il n’est pas visible par les personnes avec lesquelles vous discutez dans Signal ». C’est juste « un moyen d’initier un contact sur Signal sans partager votre numéro. »

La messagerie souligne que le partage du nom d’utilisateur pourra se faire en générant un lien spécifique, ou bien un QR Code. Si besoin, les usagers ont toujours la possibilité de rendre visible leur numéro afin que des tiers puissent les retrouver par ce biais. Le déploiement de ces outils est attendu dans les prochaines semaines.

Ces nouveaux réglages s’inscrivent dans des efforts réguliers de Signal pour améliorer la sécurité et la confidentialité des contenus circulant à travers sa plateforme, et la préservation de la vie privée de ses membres. L’usage du chiffrement de bout en bout par défaut constitue l’un de ces efforts. D’autres sont en cours pour préparer l’avenir.

Pour aller plus loin Pour convertir vos proches à Signal, ne leur parlez pas uniquement de chiffrement

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Comparateur VPN — Notre sélection des meilleurs VPN en 2024 Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !