CheeNYC a lancé, via Kickstarter, un projet de chargeur de smartphone sans-fil qui fonctionne par induction. Pourquoi pas.

CheeNYC a envie d’en finir avec les câbles. Une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi il a lancé une campagne sur Kickstarter avec un projet de batterie amovible de 5 000 mAh : elle est sans-fil et recharge votre téléphone par induction, donc sans-fil également. Le concept est intéressant dans le sens où, pour le coup, il évite de se trimballer avec des câbles à l’extérieur de chez soi. Cet accessoire, baptisé Onyxx, fournit une puissance de 10 watts pour recharger les smartphones dernier cri avec la norme Qi.

La batterie externe parfaite ?

Compatible avec les terminaux Android et iOS, la batterie Onyxx, qui prend la forme d’un galet plutôt élégant, sera peut-être la meilleure alliée des iPhone (8, 8 Plus et X), des Galaxy S (à partir du 6), des Galaxy Note (à partir du 5) ou encore du LG V30. CheeNYC communique surtout sur le côté portable de son objet en n’oubliant pas de mentionner le fait qu’il soit résistant à l’eau et à la poussière. En somme, la Onyxx aura sa place dans un sac de randonnée ou autre activité un peu extrême. Dans la FAQ, on peut tout de même lire qu’il ne faut pas plonger ou nager avec.

À noter que l’on peut brancher jusqu’à deux appareils dessus pour une recharge simultanée. Pour ce faire, la Onyxx revendique des interfaces USB et USB-C. « Une multitude de mesures de sécurité empêche la surcharge ou la surchauffe », précise à tout hasard le constructeur, qui a déjà récolté 2 792 euros — sur 10 067 euros — à vingt-huit jours du terme (à l’heure où nous écrivons ces lignes). Si la campagne est financée avec succès, ce qui devrait être le cas, les livraisons devraient commencer en septembre.