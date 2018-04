Après les livraisons directement dans le domicile des clients Prime, Amazon annonce qu'il peut aussi déposer des colis dans le coffre des véhicules. Le service est toutefois limité aux USA et à certains modèles de voiture.

La perspective de laisser un livreur Amazon déposer un colis chez vous pendant votre absence vous effraie ? Sachez qu’il existe désormais une alternative de même nature mais qui paraît sans doute un peu moins intrusive : se faire livrer un colis directement dans le coffre d’une voiture. En effet, Amazon a annoncé le 24 avril 2018 que cette option est offerte à sa clientèle Prime.

Le principe de la livraison dans le coffre est identique à celui survenant à domicile : à proximité du véhicule, le livreur scanne le code-barres de la commande, une requête d’accès via son terminal est envoyée à Amazon et celui-ci approuve la livraison en déverrouillant le coffre à distance. Le livreur dépose le paquet à l’intérieur, referme et peut ensuite passer à la livraison suivante.

Pas de caméra pour suivre la livraison

La seule différence manifeste entre les deux méthodes et qu’avec celle prévue pour le domicile, il y a une caméra qui se met en marche au moment où la porte est ouverte, ce qui permet à la clientèle de suivre en direct la livraison — elle n’est censée durer que quelques instants, le livreur devant juste déposer le colis près de la porte d’entrée et s’abstenir d’aller plus loin — ou de consulter l’enregistrement plus tard.

Pour l’heure, ce service est limité aux États-Unis et n’est accessible qu’autour de 37 agglomérations du pays.

Par ailleurs, tous les modèles d’automobile ne sont pas pris en charge : Amazon cite Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac et Volvo si les véhicules sont sortis en 2015 ou ultérieurement, et si un abonnement a été pris chez OnStar ou Volvo on Call. Amazon indique que d’autres constructeurs et modèles seront prochainement pris en charge par l’Amazon Key App.