Une page se tourne pour Flickr. L'aventure avec Yahoo, commencée en 2005, vient de se terminer. Désormais, la célèbre plateforme d'hébergement et de partage de photos va écrire son prochain chapitre avec SmugMug. L'occasion de revenir sur 10 dates marquantes de l'histoire du service.

10 février 2004 : Lancement de Flickr

La naissance de Flickr survient officiellement le 10 février 2004, il y a plus de quatorze ans, lors de la « O’Reilly Emerging Technology Conference ». À l’époque, le projet était géré par une société canadienne, Ludicorp, fondée par Stewart Butterfield et Caterina Fake. Au départ, il devait faire partie de plusieurs outils pour un jeu multi-joueur sur Internet. Ca n’a pas duré, mais Flickr a survécu.

Mars 2004 : 1 Mo par photo

Les débuts de Flickr sont modestes et les photographes ne peuvent pas mettre en ligne des photos trop lourdes. En mars 2004, le service repousse toutefois le plafond maximal par cliché à 1 Mo quelques semaines après son lancement. Celui-ci sera ensuite augmenté en 2008 à 10 Mo puis en 20013 à 200 Mo. Avec ça, les photographes n’ont plus guère de souci pour partager leurs créations.

20 mai 2005 : achat par Yahoo

Le début d’une longue aventure entre Flickr et Yahoo. Le 20 mai 2005 est annoncé l’achat du premier par le second, pour un montant évalué entre 22 et 25 millions de dollars. Cela a une conséquence juridique particulière : le projet, lancé par Ludicorp, une entreprise canadienne, bascule sous la loi américaine, avec la migration des contenus des serveurs canadiens vers des serveurs américains.

9 avril 2008 : Flickr s’ouvre à la vidéo

Flickr a beau être un site centré sur la photo, cela ne l’a pas empêché de s’ouvrir à la vidéo — après tout, n’est-ce pas une succession d’images ? Ce fut chose faite le 9 avril 2008. À l’époque, l’ouverture est modeste car le service ne tolère que les clips ne dépassant pas 90 secondes, soit une minute trente. Au passage, Flickr annonçait le rehaussement du plafond maximal par photo à 10 Mo.

4 août 2011 : 6 milliards de photos

En août 2011, Flickr franchit une étape symbolique puisqu’il reçoit sa six milliardième photographie, une jolie crocosmia prise en gros plan. Les précédents caps ont été franchis au rythme d’une fois par an, en 2010 (5 milliards), 2009 (4 milliards), 2008 (3 milliards) et 2007 (2 milliards). Hélas, Flickr ne communique plus depuis sur cette statistique. À l’époque, 3 % des clichés étaient sous Creative Commons.

5 octobre 2011 : 200 millions de photos sous licence libre

Les licences Creative Commons occupent une place non négligeable sur Flickr. Fin 2011, le site franchissait d’ailleurs la barre des 200 millions de photographies sous licence libre. Il y en a aujourd’hui pratiquement 289 millions, selon la section dédiée à ces licences, si l’on fait l’addition de tous les types de contrats qui sont proposés (y compris les licences CC0 et les photos sous marqueur « domaine public »).

20 mai 2013 : 1 téraoctet d’espace de stockage gratuit

Vous manquiez de place pour héberger toutes vos photographies sur Flickr ? En 2013, la plateforme a eu la bonne idée de fournir un espace de stockage étendu à chaque membre de sa communauté. Par ailleurs, elle s’est ouverte aux vidéos en haute définition (1080p) jusqu’à trois minutes, revu son design et mis à jour à quelques mois d’intervalle ces applis mobiles pour Android et iOS.

30 mars 2015 : accueil du domaine public et de la licence CC Zéro

Après avoir accueilli les licences classiques de l’organisation Creative Commons, Flickr a fait un pas supplémentaire le 30 mars 2015 en s’ouvrant à la licence Creative Commons Zero, qui permet « au titulaire de droits d’auteur de renoncer au maximum à ceux-ci dans la limite des lois applicables », et au marqueur « domaine public » pour les oeuvres qui ne sont plus protégées.

7 mars 2017 : recherche d’images similaires

Flickr s’ouvre aux réseaux de neurones artificiels pour faciliter la recherche d’images identiques. Grâce à cette technique d’intelligence artificielle, la plateforme est en mesure d’analyser les grandes caractéristiques d’une image et de chercher celles qui ont les mêmes. Pour cela, Flickr décompose les images en vecteurs, évalue l’intensité de chaque pixels et calcule la distance séparant ces vecteurs.

20 avril 2018 : Flickr acheté par SmugMug

Flickr change de pavillon. Après avoir passé pratiquement treize ans aux côtés de Yahoo, le service est désormais une filiale de SmugMug. Le montant de la transaction n’a pas été rendu public. SmugMug est une plateforme similaire à Flickr, à ceci près qu’elle est de base payante. Chaque service a publié une FAQ (celle de Flickr, celle de SmugMug) pour détailler aux membres de Flickr ce que ce rachat va induire.