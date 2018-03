Le régulateur des télécoms russe a posé un ultimatum à Telegram s'il veut continuer à opérer dans le pays : si l'application mobile ne communique pas les clés de chiffrement aux autorités, elle sera bloquée.

L’application de messagerie instantanée Telegram va-t-elle être contrainte de fournir aux autorités russes les éléments qui donnent accès aux données personnelles des utilisateurs ? C’est en tout cas la requête faite par Roskomnadzor, le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias de masse, ce mardi 20 mars.

Une requête qui a en réalité pris la forme d’une sommation, indique Le Monde, car le régulateur a exigé la transmission au Service fédéral de sécurité — le FSB (ex-KGB) — des clés de chiffrement qui servent à protéger les regards indiscrets de lire certains messages transmis sur Telegram. Une demande à laquelle Pavel Durov, l’un des fondateurs de Telegram, n’entend pas satisfaire.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.

— Pavel Durov (@durov) March 20, 2018