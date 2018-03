Firefox, dans sa version 59, inclut de nouveaux réglages pour vous permettre de gérer plus finement les demandes émises par certains sites web, comme accéder à votre webcam ou connaître votre position géographique.

Si vous utilisez Firefox comme navigateur web, vous avez peut-être déjà procédé à la mise à jour du mois de mars. Sinon, il faut savoir que la version 59 du programme est disponible au téléchargement. Diverses nouveautés sont à noter, comme un gain en termes de performances, l’arrivée de Qwant dans la liste des moteurs de recherche ou bien des possibilités supplémentaires de personnalisation.

Mais dans les notes de mise à jour, un changement en particulier mérite de s’y attarder : il est annoncé en effet un ajout dans les options du navigateur (accessible, sur Windows, en cliquant sur « Outils » dans le menu situé en haut à gauche, ou, sur Mac, en cliquant sur « Préférences ») permettant à l’internaute d’ajuster les permissions d’accès afin de ne plus recevoir certaines demandes ou notifications.

Définir les permissions dans Firefox

Mozilla explique que ces paramètres additionnels vous permettent d’empêcher les sites web de vous demander un accès à votre position géographique, à votre webcam ou à votre micro, mais aussi de ne plus recevoir des demandes pour avoir le droit de vous envoyer des notifications. Il vous est toutefois possible de spécifier quels sites web ont le droit de vous contacter.

Pour voir ces réglages, dans les options du navigateur, rendez-vous à la rubrique « Vie privée et sécurité » et descendez jusqu’à la section « Permissions ». Vous pourrez voir, au cas par cas, quels sont les sites qui vous ont sollicité et décider quels sont ceux qui ont le droit de vous envoyer des notifications ou des demandes d’accès à vos périphériques et informations.

Tout bloquer, mais…

Il est aussi possible d’avoir une approche très radicale et de « bloquer les nouvelles demandes d’activation des notifications », mais attention : Firefox prévient que « cela empêchera tous les sites web non listés [dans la liste dédiée] de demander l’autorisation d’envoyer des notifications. Le blocage des notifications peut empêcher le fonctionnement des fonctionnalités de certains sites web ».

Si vous bloquez complètement l’accès à la webcam et au micro, vous ne pourrez plus faire de la visiophonie via Firefox. Et si vous bloquez le partage de votre position géographique, n’escomptez pas utiliser pleinement un service de cartographie comme Google Maps, en tout cas tant que vous conservez ce réglage : Maps vous signalera qu’il n’est pas autorisé à utiliser votre position.