Un écran de 88 pouces en 8K ? C'est la nouveauté qui devrait parader sur le stand LG au CES 2018.

Le Consumer Electronics Show, ou CES pour le dire vite, est le salon dédié aux nouvelles technologies qui ouvre traditionnellement l’année. Et si tous les pôles des industries de la tech sont représentés, c’est au salon de Las Vegas que, traditionnellement, les constructeurs de téléviseurs se donnent rendez-vous. Cette année, LG a amené dans ses valises l’une de ses nouvelles prouesses côté écran OLED : un monstre de 88 pouces (223,5 cm) de diagonale qui embarque une dalle… 8K.

Le Coréen est le maître incontesté dans la technologie OLED, depuis que Samsung s’est rabattu sur une technologie maison censée être plus polyvalente à terme (c’est-à-dire avec quelques années de perfectionnement en plus, le QLED n’étant pas aujourd’hui au niveau de son rival). Mais LG compte bien prouver que son savoir-faire sur les écrans haut de gamme lui donne toujours plusieurs longueurs d’avance. À titre de comparaison, l’écran OLED le plus grand vendu par LG aujourd’hui mesure 77 pouces et n’est équipé « que » d’une dalle 4K. Il coûte déjà la bagatelle de 20 000 €.

Notre première rencontre avec des écrans 8K à l’IFA, en septembre dernier, ne nous avait pas laissés de marbre : certes, les applications concrètes sont aujourd’hui inexistantes et ces dalles sont uniquement des démonstrations technologiques. Mais que ce soit sur des grandes tailles ou des petites tailles, la « 8K » permet d’arriver à un niveau de détail époustouflant. Nous avons hâte de voir ce LG en action.