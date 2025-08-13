Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Trouver une batterie externe magnétique adaptée à votre iphone peut vite devenir un vrai casse-tête. Ce modèle certifié Qi2 vaut le détour.

Les batteries externes peuvent sauver vos vacances en redonnant un coup de fouet à votre iPhone au meilleur moment. Avec les modèles magnétiques compatibles MagSafe, il suffit de claquer la batterie au dos du téléphone et ça recharge tout seul. Pratiques en voyage, elles combinent puissance, compacité et rapidité de charge. Bref, un accessoire indispensable pour les escapades.

La batterie externe Anker nano certifiée Qi2 de 15 W est normalement vendue 49,99 €. Elle passe au prix de 42,49 € sur Amazon, grâce au code promo 0UTWUOJH à rentrer dans le panier.

C’est quoi, cette batterie externe ?

Cette batterie externe de Anker figure parmi les plus fines disponibles sur le marché, avec 0,76 cm d’épaisseur seulement pour la moitié du poids d’un iPhone. Son design sobre et élégant ne viendra pas gâcher les lignes tout en finesse du futur iPhone 17 Air. La batterie s’accompagne aussi de bonnes finitions et peut résister aisément à un voyage dans un sac à dos. Une fois sorti du sac, il suffit de la placer au dos de votre smartphone compatible MagSafe Qi2 pour lancer la recharge instantanément, et sans câble.

Dotée d’une capacité de 5 000 mAh, cette batterie permet une recharge sans fil jusqu’à 15 W, et jusqu’à 20 W via son port USB-C bidirectionnel. En théorie, la batterie externe d’Anker peut charger l’iPhone 16 de 0 à 25 % en 42 minutes seulement, et peut le recharger jusqu’à 80 %.

À ce prix, la Anker Nano est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour un accessoire discret et indispensable. Niveau sécurité, la température reste toujours sous les 40 °C grâce aux propriétés de dissipation thermique du graphène et à une régulation intelligente de la charge. Anker promet jusqu’à 8 °C de moins que la moyenne du marché. La batterie externe d’Anker se recharge complètement en un peu moins de 2 h.

Les points à retenir sur la batterie externe Anker nano :

Moins d’1 cm d’épaisseur

MagSafe 15 W sans fil, et jusqu’à 20 W via son port USB-C

Compatible avec iPhone 16 Pro Max/15/14/13/12 uniquement

