[Deal du jour] Si vous êtes à la recherche d’un smartphone à petit prix, sans pour autant chercher de l’entrée de gamme, ce Motorola Edge 50 Fusion est tout trouvé, surtout en promotion.

Nous sommes dans les années 2000, une époque où les smartphones n’existaient pas encore. Dans la poche de votre pantalon convertible en short se trouvait certainement un téléphone portable Nokia ou Motorola. Après quelques années difficiles, ce dernier fait son retour sur le marché des smartphones avec la gamme des Edge 50. Le modèle Edge 50 Fusion possède un bel écran 144 Hz, une puce Snapdragon aux bonnes performances et une charge rapide à 68 W, le tout à prix abordable.

Le Motorola Edge 50 Fusion, compatible 5G, est vendu 399 € sur le site de Motorola. Il est actuellement proposé au prix de 288,79 € sur Amazon.

C’est quoi, ce Motorola Edge 50 Fusion ?

Le Motorola Edge 50 Fusion est un smartphone qui ne fait pas dans l’originalité niveau design. Avec ses tranches plates et son écran incurvé, il évite néanmoins l’aspect cheap de certains modèles de la même gamme de prix. Le fabricant propose un smartphone aux bonnes finitions et plutôt élégant, qui propose même une certification Certification IP68 pour résister aux éclaboussures d’eau et à la poussière. Le Edge 50 Fusion mesure 161,9 × 73,1 × 7,9 mm pour un poids très contenu de 174 g, et offre donc une très bonne prise en main.

Il est doté d’un écran Full HD+ pOLED de 6,7 pouces (la technologie pOLED utilise du plastique à la place du verre, pour plus de flexibilité), et offre une excellente qualité d’image. Pour un téléphone milieu de gamme, la dalle est capable d’afficher des contrastes infinis et une bonne luminosité, mais des couleurs trop froides par défaut, qui peuvent heureusement se corriger dans les réglages. Avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, la fluidité est au rendez-vous. L’interface sous Android tourne impeccablement bien.

À ce prix, ce smartphone de Motorola est-il une bonne affaire ?

Même Motorola n’est plus sur le podium des téléphones les plus vendus, son Edge 50 Fusion est une excellente affaire à ce prix. Doté d’un processeur Snapdragon 7s Gen 2 épaulé par 8 Go de RAM, le smartphone assure pour les tâches de bases. Il peut aussi assurer quelques sessions gaming avec un bon framerate, sans pousser sur les graphismes. Sur la partie photo, son bloc photo composé d’un capteur principal de 50 Mpx avec une optique grand-angle, et un second capteur de 13 Mpx avec ultra grand-angle s’en sort très bien. Les clichés sont bons, y compris en faible luminosité, grâce à un traitement logiciel réussi. Vous pourrez aussi filmer en 4K à 30 i/S.

Enfin, la batterie de 5 000 mAh offre une journée et demie d’autonomie. Il est compatible avec la charge rapide 68 W et peut en théorie gagner une journée d’utilisation en 15 minutes de recharge.

Les points à retenir sur le Motorola Edge 50 Fusion :

Une dalle pOLED de qualité

De belles performances en photo

Une autonomie d’une journée et demie

