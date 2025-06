Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le FineTrack Slim Smart Finder est une balise de Ugreen en forme de carte, qui se glisse partout. Il est moins cher actuellement et devient une bonne alternative au traceur Apple ou Samsung.

Si vous égarez souvent vos affaires, notamment votre portefeuille, une balise de tracking Bluetooth est indispensable. Elles permettent de retrouver les objets sur lesquels elles sont fixées. Parmi les plus connus, les AirTags d’Apple ou encore les balises SmartTag de Samsung. Il existe cependant des traceurs moins chers, qui répondent aux mêmes besoins, comme cette balise de Ugreen compatible avec iOS et qui se glisse dans un portefeuille.

Le Ugreen FineTrack Slim Smart Finder Tag est vendu 29,98 € sur le site officiel du fabricant. Il est proposé au prix de 19,92 € sur Amazon, grâce au code ZWIGKTXV à rentrer dans le panier.

C’est quoi, cette balise Bluetooth ?

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

En plus de son nom beaucoup plus long à prononcer, le FineTrack Slim Smart Finder Tag de Ugreen se démarque des autres balises présentes sur le commerce par son format de carte de crédit. Un design ultra fin, d’une épaisseur de 1,7 mm, pensé pour se glisser dans un portefeuille ou dans des poches de vestes ou de sacs. Il sera un peu plus difficile cependant de le fixer à une paire de clés.

La balise est surtout pratique glissée dans un portfeuille // Source : Ugreen

Comme pour n’importe quelle balise, si vous égarez l’objet dans lequel se trouve le traceur, il vous suffit de sortir votre iPhone et de le localiser sur votre application Apple Find My via le Bluetooth. Notez que le traceur ne fonctionne pas avec les appareils Android. Si le traceur est à proximité, sa position s’affichera sur l’app, et il émettra un signal sonore grâce à son haut-parleur intégré. Et si la balise se trouve hors de la zone de portée du Bluetooth, Find My va cartographier sa position lorsqu’un possesseur d’appareil iOS passera à proximité.

À ce prix, cette balise Ugreen est-elle une bonne affaire ?

C’est un très bon prix pour un accessoire pratique qui fait aussi bien que celui d’Apple. Le FineTrack Slim Smart Finder Tag prend en compte jusqu’à cinq personnes partageant la localisation des objets. Si votre appareil est mis à jour vers iOS 17 ou une version ultérieure, vous pourrez demander à vos proches qui partagent le traceur de vous aider à retrouver l’objet perdu.

Le Smart Tag de Ugreen est certifié IP68, et résiste aux éclaboussures, à la pluie et à une immersion temporaire. Son autonomie est d’environ un an et il se recharge via un câble magnétique USB fourni.

Les points à retenir sur le traceur Ugreen :

Compatible avec Apple Find My

Seulement iOS

Une autonomie de 12 mois

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !