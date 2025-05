Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Starlink Mini est une antenne nomade et compacte, pensée pour disposer d’Internet partout. Elle est en ce moment 200 € moins chère qu’à sa sortie.

Si vous souhaitez avoir accès à Internet lorsque vous voyagez, l’antenne nomade Starlink Mini pourrait vous intéresser. Ce modèle nomade, plus compact, peut en effet s’emporter partout et remplace aisément le partage de connexion mobile de votre smartphone. Grâce à plusieurs milliers de satellites, Starlink permet de profiter d’une connexion Internet partout, et dans de bonnes conditions.

Le Starlink Mini est vendu 299,99 €. Il est aujourd’hui disponible au prix de 184,99 € dans la boutique de Darty sur Rakuten, avec le code promo RAKUTEN15 à rentrer dans le panier.

Le kit Starlink Standard, normalement vendu 349,99 €, est en ce moment au prix de 218 €, avec le code RAKUTEN15.

C’est quoi, cette antenne de Starlink ?

Contrairement à l’antenne classique, l’antenne Starlink Mini est plus petite et compacte, avec des dimensions de 29,85 × 25,9 × 3,85 cm et un poids de 1,1 kg. C’est donc un appareil conçu pour être transporté, et qui peut même se caser dans un sac à dos afin d’avoir un accès à Internet et d’être connecté partout. Même si être connecté à Internet peut sembler hors sujet pendant une sortie randonnée, cela peut être utile d’y avoir accès durant un plus long séjour, y compris en pleine nature, d’autant plus qu’elle est certifiée IP67 et donc résistante à la pluie.

Le Starlink Mini est d’une taille compacte // Source : Starlink

Le Starlink Mini est un kit tout-en-un équipé d’un routeur Wi-Fi intégré et d’une entrée d’alimentation CC. L’antenne doit bien évidemment se brancher à une alimentation et être dirigée vers le ciel pour fonctionner. Nécessite une vue dégagée sur le ciel. Une vue dégagée sur le ciel est nécessaire pour se connecter aux satellites.

À ce prix, ce Starlink Mini est-il une bonne affaire ?

Moins de 200 € c’est une excellente affaire, si toutefois vous avez régulièrement besoin d’un accès à Internet partout, tout le temps. Starlink Mini intègre un routeur Wi-Fi double bande (2,4 & 5 GHz) ainsi qu’un port Ethernet pour fonctionner en toute indépendance. Côté performances, la connexion Internet haut débit offre des vitesses jusqu’à 100 Mb/s en téléchargement et 10 Mb/s en envoi. Les débits peuvent sembler faibles, mais sont suffisants pour naviguer sur Internet ou regarder et écouter du contenu.

Contrairement au modèle basique, qui couvre une zone de presque 300 m², le modèle nomade couvre 115 m² et autorise la connexion à 128 appareils maximum. Enfin, l’abonnement mensuel avec une enveloppe de données mobiles de 50 Go est au prix de 40 € par mois. Il existe aussi un forfait mobile régional illimité pour 72 € par mois.

Les points à retenir sur Starlink Mini :

Une antenne compacte nomade

Des vitesses de 100 Mb/s en téléchargement

Couvre une zone de 115 m²

