Un satellite russe top secret, appelé Cosmos-253, suscite une certaine inquiétude en Occident. D’abord, parce que son comportement récent a été décrit comme erratique, suggérant une possible perte de contrôle de la part de Moscou. Ensuite, car il serait lié à un programme d’arme nucléaire dans l’espace.

Un satellite top secret, potentiellement hors de contrôle et suspecté d’être lié à un programme d’arme nucléaire. Tel est le profil de Cosmos-2553, un satellite russe mis en orbite le 5 février 2022, quelques semaines avant l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie, et qui suscite des inquiétudes importantes aux États-Unis et ailleurs.

Le Guardian rapporte dans son édition du 26 avril les observations de deux entreprises effectuant du suivi spatial, LeoLabs et Slingshot Aerospace, et partagées à Reuters. Il apparait, selon leurs données, que Cosmos-2553 ne serait plus complètement fonctionnel : des épisodes de rotation incontrôlée ont été observés à partir de mai 2024.

Aujourd’hui, le statut de Cosmos-2553 n’est pas clair. Les autorités russes n’ont pas commenté spécifiquement cette situation et les plus récentes mesures de Slingshot suggèrent que l’engin aurait fini par se stabiliser. Mais le satellite pourrait ne plus être opérationnel, avance le think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Il peut arriver que des satellites connaissent des dysfonctionnements qui les rendent incontrôlables. Cependant, le profil particulier de Cosmos-2553 fait qu’il est suivi avec la plus grande attention. En effet, ce satellite russe est suspecté de faire partie d’un programme d’arme anti-satellite reposant sur le nucléaire.

Un satellite de recherche scientifique, selon Moscou

L’objectif attribué à Moscou ? Disposer à l’avenir d’un armement capable de détruire des constellations entières de satellites, comme Starlink — un réseau qui est aujourd’hui extrêmement utile à Kiev pour sa planification militaire. L’armée américaine, d’ailleurs, repose aussi massivement sur les satellites pour mener des opérations.

Officiellement, la Russie affirme que Cosmos-2553 a été conçu à des fins de recherche. Selon le ministère de la Défense russe, ce serait un « engin spatial technologique […] équipé d’instruments embarqués récemment développés et de systèmes permettant de les tester sous l’influence des radiations et des particules chargées lourdes. »

« Il apparaît que la Russie n’a pas encore lancé d’arme antisatellite à charge nucléaire » CSIS

Il s’avère que l’appareil évolue à environ 2 000 km d’altitude (à la limite entre l’orbite terrestre basse et l’orbite terrestre moyenne), dans une bande spatiale où la radiation cosmique est plus intense. Une zone que les autres satellites évitent généralement. Or, cet environnement très irradié serait un indice de la nature nucléaire et militaire du projet.

Selon la synthèse du think tank du 25 avril, reposant sur des sources accessibles publiquement et sur des déclarations de responsables américains, « il apparaît que la Russie n’a pas encore lancé d’arme antisatellite à charge nucléaire. Toutefois, il a été révélé que les efforts de Moscou étaient en cours depuis des années. »

Une menace pour les satellites en orbite basse

Cette altitude particulière pourrait être un excellent terrain pour tester des technologies sensibles, à l’abri des autres satellites — qui évitent plutôt la zone — et à une distance relativement éloignée de la Terre pour rendre le suivi plus difficile. En outre, ce relatif isolement permettrait éventuellement des tests en limitant les dommages collatéraux autour.

En février 2024, la possibilité d’une arme nucléaire spatiale russe avait été évoquée publiquement par des officiels américains. Actuellement, il est supposé que Cosmos-2553 transporte une ogive factice qui ne serait pas en mesure de provoquer quoi que ce soit. Le faire serait en infraction avec le traité de l’espace de 1967 qui prohibe une telle militarisation.

Une impulsion électromagnétique, même à très haute altitude, pourrait dégrader l’orbite basse pour un moment. // Source : NASA Johnson

En cas de déclenchement d’une arme nucléaire dans l’espace, les dégâts pourraient être importants, y compris si l’explosion survient à très haute altitude. Même en misant sur l’impulsion électromagnétique (IEM), qui vise à détruire tout ce qui est électrique et électronique, les conséquences pour l’orbite terrestre basse seraient considérables.

Les responsables américaines estiment qu’une explosion nucléaire à 2 000 km d’altitude pourrait rendre le voisinage immédiat de la Terre inutilisable pendant quelques mois, peut-être un an. Cela affectera tout le monde sans discrimination, y compris les constellations satellites de pays tiers, de pays amis ainsi que celles de la Russie.

