Sorti en novembre 2024, le Fujifilm X-M5 reste encore aujourd’hui très difficile à acquérir dans le commerce. Pourquoi ce boîtier attire tant ? Et quand espérer le voir réellement en stock ? Éléments de réponse.

Voilà sans doute l’un des boîtiers hybrides les plus scrutés par les créateurs de contenus, depuis le Sony ZV-E10. Sorti en novembre 2024, le Fujifilm X-M5 suscite un vif intérêt dans le monde de la photo et de la vidéo. Mais pour espérer l’acquérir, l’aventure est pleine d’embuches. Pas de stocks, listes d’attente… la patience est à l’ordre du jour. Pourquoi une telle indisponibilité et quand espérer un retour à la normale ?

Pourquoi le Fujifilm XM-5 attire l’attention ?

Le prix. Vendu à un prix de 899 € nu, et à 999 € avec son objectif kit (un 15-45mm), le X-M5 renouvelle l’entrée de gamme chez Fujifilm. Un cran au-dessus, il faut débourser 949 € pour un X-T30 II nu ou 1 399 € pour un X-S20 nu.

La taille. Une autre spécificité s’ajoute, que, là encore, Fuji n’avait pas proposé depuis longtemps : le X-M5 est extrêmement compact. Il pèse 355 grammes au total. Même constat pour les dimensions, comptez 2 centimètres de moins en hauteur qu’un Fuji X-T30 II, et quelques millimètres de moins en largeur (11,1 cm). À noter qu’en conséquence de cette compacité, c’est un boîtier sans viseur.

Le Fujifilm X-M5 intéresse car il est particulièrement compact. // Source : Shiori Iwakura

Capteur. Le capteur X-Trans 4 à 26 millions de pixels est honnête pour ce prix, d’autant qu’il est associé à un processeur de cinquième génération (X-Processor 5), de quoi garantir un autofocus efficace, pour lequel le fabricant précise aussi l’avoir boosté par une IA. En clair, la qualité Fuji est présente. En revanche, ce boîtier n’a pas de stabilisation mécanique (IBIS).

Mollette simulations de films. Fujifilm est célèbre aussi pour ses simulations de film inimitables et le X-M5 dispose d’une mollette pour en appliquer directement, du Velvia au Classic Neg. Une vraie facilitation de cet outil, en particulièrement pour celles et ceux qui veulent obtenir d’emblée un jpeg intéressant (en termes de colorimétrie notamment) sans post-production par Lightroom ensuite.

Vlogging / vidéo. Le Fujilfilm incorpore entre autres du 6,2K 30 fps sans crop pour la vidéo, et du 4K 30 fps avec un crop de 1,32x. Il dispose d’un mode pour filmer à la verticale (… même à l’horizontale), de même que l’écran est articulé. En clair, il a été adapté pour le vlogging ou plus largement la création web.

Design. C’est un point non négligeable pour les acheteurs de ce type de produits : le X-M5 répond à ce qu’on attend du design vintage de Fuji.

Les simulations de films font l’objet d’une mollette dédiée, sur le dessus du boîtier. // Source : Chisom Okoye

L’absence de stabilisation mécanique IBIS, et l’absence de viseur, pourraient en décourager certains, mais, à ce prix, le boîtier Fuji avait déjà tout pour se faire remarquer dans le domaine des hybrides ; en particulier chez les débutants, les semi-pros et les créateurs de contenus — ou même pour les pros comme second appareil d’appoint. Les critiques positives, notamment sur YouTube, ont favorisé une certaine hype autour du produit.

Des listes d’attente pour le Fujifilm XM-5

Tous les revendeurs appelés par Numerama (une dizaine à travers la France) sont formels : ils n’ont toujours pas de stock pour le Fujifilm XM-5 et les arrivées sont, à la date du 13 mars 2025, totalement imprévisibles. De fait, ils fonctionnent tous par listes d’attente. La taille de ces listes reste raisonnable, car les boîtiers arrivent au fil de l’eau, mais sans date de livraison précisée.

Le boitier revendu par Camara. // Source : Capture d’écran

La Fnac, de son côté, indique que les produits commandés seront expédiés « à partir » du 30 avril.

Production revue à la hausse

Contacté par Numerama, Fujifilm explique que « le boîtier Fujifilm X-M5 rencontre un grand succès auprès du grand public depuis son lancement ». En ce qui concerne la réponse à ce succès, Fuji a « revu à la hausse la capacité de production industrielle sur ce produit ».

Quand peut-on espérer que cette production intensifiée se transcrive chez les revendeurs ? « Les premiers impacts sur la disponibilité devraient se voir d’ici quelques semaines », nous indique-t-on. De fait, on peut estimer que, dès le début du printemps, les stocks soient plus constants.

De fait, si votre choix est déjà fait, la meilleure stratégie reste donc de s’y prendre au plus tôt, en particulier si ce boîtier vous intéresse pour votre été : s’inscrire sur une liste d’attente auprès de l’une de vos boutiques proches, et patienter.

