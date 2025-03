Lecture Zen Résumer l'article

Malgré ses performances commerciales limitées, le casque de réalité virtuelle d’Apple était sur de nombreuses lèvres au Mobile World Congress de Barcelone. Pour Samsung, Qualcomm et plusieurs marques chinoises, « l’informatique spatiale » reste un marché à conquérir.

« Le concurrent, c’est Apple », glisse à Numerama un responsable d’une grande marque, en « off ». Au Mobile World Congress de Barcelone, on ne peut pas vraiment dire que la réalité virtuelle était partout. L’intelligence artificielle était, de loin, le sujet le plus important du salon. Les lunettes de réalité augmentée se sont aussi illustrées par leur omniprésence, sans que l’on puisse vraiment parler d’une explosion imminente de cette catégorie pour l’instant.

Avec son Vision Pro en 2024, Apple était censé propulser la réalité virtuelle dans une nouvelle ère. Un an plus tard, le bilan est très contrasté. Le Vision Pro est une remarquable démonstration technologique, qui impressionne tous les testeurs, mais ses défauts matériels et l’absence de contenus dédiés limitent son intérêt. Le Vision Pro n’a, sans surprise, pas rencontré un grand succès (l’inverse aurait été étonnant à 4 000 euros), mais n’a surtout pas réussi à pousser les ventes des concurrents, comme HTC, PlayStation ou Meta.

Faut-il enterrer la réalité virtuelle, mixte ou informatique spatiale, comme les plus pessimistes le prédisent ? À en croire plusieurs cadres de l’industrie, que Numerama a pu rencontrer à Barcelone, la réponse est non. Le marché met du temps à éclore, mais va finir par exploser.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Apple Vision Pro, le produit que tout le monde rêve de battre

À en croire certains observateurs très critiques, Apple s’est trompé de stratégie avec le Vision Pro. Un sentiment que ne partagent pas ses principaux concurrents, lesquels semblent convaincus, même s’ils ne peuvent pas le dire publiquement, que le produit du Californien est très proche du futur de l’ordinateur.

Samsung, par exemple, profite du salon pour exposer son casque de réalité mixte pour la première fois depuis son annonce. Le Projet Moohan, qui introduit Android XR, le nouveau système d’exploitation de Google, est visible sur le stand de la marque. Malheureusement, et malgré nos demandes insistantes, Samsung ne propose aucune démonstration aux journalistes. On peut imaginer que quelques partenaires y ont eu droit, mais pas nous.

Sur son stand, Samsung expose son futur concurrent du casque Apple. // Source : Numerama

Les principales déclarations de Samsung au MWC concernent l’intelligence artificielle, avec plusieurs chiffres encourageants sur l’intégration de Galaxy AI aux smartphones de la marque. Mais les responsables de Samsung, quand on les interroge sur la VR, ne cachent pas leur enthousiasme. Ils nous expliquent notamment qu’ils n’ont pas cru à cette catégorie pendant longtemps, qui était trop « niche », mais que l’arrivée de l’intelligence artificielle change la donne : « la question n’est pas de savoir quel est le meilleur appareil, mais lequel place l’humain au centre de l’expérience », déclare Patrick Chomet, vice-président de la marque. Un casque VR est le produit parfait pour permettre à une IA de voir et entendre comme son utilisateur. Apple est évidemment sa cible principale : Samsung veut proposer l’alternative la plus crédible au produit de son meilleur ennemi.

Chez Qualcomm, le constructeur des puces Snapdragon qui équipent les casques Meta Quest et le futur Samsung Moohan, le succès relatif du Vision Pro ne semble pas vraiment un sujet de préoccupation. Alex Katouzian, son directeur en charge de la division « Mobile, Compute and XR », vante la « feuille de route très solide » de Qualcomm dans les prochaines années, et perçoit vraiment l’informatique spatiale comme la future catégorie majeure. Alex Katouzian est très fier du presque-monopole de son entreprise sur cette catégorie, puisque tous les casques du marché utilisent des puces XR1 et XR2, « sauf l’Apple Vision Pro », reconnait-il lui-même. Qualcomm explique cette situation par son avance sur un marché encore très jeune, avec seulement Apple sur sa route.

Alex Katouzian et la vision XR de Qualcomm. // Source : Numerama

Avec l’émergence d’Android XR et de Meta Horizon OS, Qualcomm croit qu’Apple ne sera bientôt plus le meilleur sur cette catégorie. Il prédit une industrie où les lunettes seront dominantes (notamment parce que le cycle de renouvellement est plus faible, puisqu’il est de 12-18 mois pour des lunettes et de 4 ans pour un casque), mais où les casques sauront prouver leur valeur.

Pour battre l’Apple Vision Pro, Qualcomm parie sur la puissance. La marque ironise sur la consommation du casque d’Apple, qui est de l’ordre des 25 W : « je ne le recommanderais à personne », sourit Alex Katouzian. Avec les puces Snapdragon, Qualcomm tend à proposer une expérience similaire avec 10-15W, et donc une autonomie plus de deux fois supérieure.

Vision SE et « meilleur écran du monde » : les marques chinoises veulent aussi leur Vision Pro

Dans les allées du MWC, on trouve d’autres preuves de l’intérêt porté au Vision Pro par l’industrie. Plusieurs marques proposent des démos avec le casque d’Apple, tandis que d’autres, généralement chinoises, viennent avec des copies. La marque Emdoor VR propose le « Vision SE », sorte de version milieu de gamme du casque Apple, avec des composants assez ridicules (écrans LCD 3664×1920, 4 Go de RAM…)

Le Vision SE, le casque qu’Apple ne sortira jamais. // Source : Numerama

Chez des géants comme TCL, la réalité virtuelle est aussi à l’honneur. La marque revendique la création de « l’écran grand public avec la plus grande densité de pixels ». Mieux qu’Apple donc ? Pas du tout, puisque TCL ne considère pas le Vision Pro comme un produit grand public. Mais il faut reconnaître que les pixels sont moins visibles que sur un Meta Quest.

L’Apple Vision Pro est-il le flop prédit par ses détracteurs ? Si les consommateurs ne semblent pas encore intéressés par le produit, ses concurrents semblent valider l’approche d’Apple. Les rumeurs annoncent un Vision Pro 2 d’ici 2026 qui, espérons-le, devrait gommer les défauts du premier modèle.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama