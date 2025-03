Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Poste Mobile est un opérateur discret, mais qui lance de temps à autre des offres qui valent le détour. Les trois premiers mois d’abonnement sont en ce moment gratuits sur l’ensemble de ses forfaits.

La Poste Mobile offre trois mois sur tous ses forfaits compatibles 5G, dont le forfait classique avec 130 Go, et le forfait avec 300 Go de data. Une offre intéressante sur le réseau de SFR, d’autant plus qu’elle est sans engagement.

Le forfait mobile 130 Go de La Poste Mobile est au prix de 10,99 € par mois, sans engagement mais il faut ajouter 5€ par mois sur la facture pour profiter de la 5G. Les trois premiers mois sont actuellement offerts.

Si vous souhaitez un forfait avec une plus grande quantité de data et une compatibilité 5G d’office, le forfait sans engagement 300 Go de data en 5G est la meilleure option avec les trois premiers mois gratuits, puis au prix de 19,99 € par mois.

C’est quoi, ce forfait 300 Go en 5G ?

Avec 130 Go vous avez déjà de quoi faire pour le mois et il est difficile d’atteindre la limite si vous utilisez le Wi-Fi à la maison. Alors autant dire que si vous jetez votre dévolu sur le forfait 300 Go de data, vous pourrez utiliser Internet autant que vous voulez quand vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi. Vous pourrez regarder des vidéos en streaming, écouter de la musique ou jouer en ligne sans vous soucier de votre consommation. Vous pourrez même partager votre connexion 5G avec d’autres appareils si besoin, ce qui peut par exemple s’avérer pratique pour télécharger un jeu sur votre Switch si vous êtes dans le train, ou même utiliser votre PC ou tablette.

Les appels et les SMS sont illimités vers la France Métropolitaine et la Zone DOM/COM, et les MMS illimités vers la France Métropolitaine. Depuis la Zone Europe et la Zone DOM/COM, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités vers la France Métropolitaine, la Zone Europe et la Zone DOM/COM,. Le forfait profite aussi d’une enveloppe de 35 Go de 4G d’Internet mobile à l’étranger (Depuis la Zone Europe et la Zone DOM/COM) ainsi que 10 Go depuis la Suisse et l’Andorre et 10 Go depuis le Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie).

La carte interactive de la couverture réseau en France par l’ARCEP // Source : Arcep

Ces forfaits sont-ils une bonne affaire avec trois mois offerts ?

Les deux sont de bonnes affaires mais le forfait 300 Go reste bine plus intéressant si vous êtes à la recherche d’un forfait 5G. Le forfait est sans engagement, et que rien ne vous empêche de résilier passé la période des trois mois gratuits. Ce forfait repose sur le réseau de SFR, un réseau fiable et rapide selon les dernières données de l’ARCEP. La connexion est stable, avec 96 % du territoire couvert.

Vous pouvez vous abonner au forfait de La Poste simplement, et en conservant votre numéro actuel, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Les points à retenir sur ce forfait La Poste Mobile :

Trois mois offerts

Le réseau SFR

Une enveloppe de 300 Go

