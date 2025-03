Lecture Zen Résumer l'article

Une panne majeure a touché les téléviseurs LG sous WebOS. Il était impossible de mettre à jour des applications… et donc de les lancer. L’entreprise a corrigé le souci et tout est redevenu fonctionnel.

Mise à jour le 5 mars 2025 : Après de longues journées de panne, LG a réussi à remettre en état son infrastructure. Tous les problèmes rencontrés étant liés à leur magasin d’applications, ils ont été résolus dans la foulée. L’entreprise sud-coréenne a communiqué auprès de Numerama la déclaration suivante : « Au cours d’un processus d’optimisation du serveur le jeudi 27 février (une interruption de service temporaire s’est produite, affectant l’accès aux services basés sur webOS tels que la connexion au compte LG, les applications et le magasin de contenu. Cela a eu des répercussions sur les appareils, y compris les modèles de télévision de 2021 à 2025, en Europe, en Asie centrale, en Amérique du Nord et en Amérique centrale et du Sud.

L’accès au service a été entièrement rétabli dans les régions touchées le vendredi 28 février. LG s’excuse sincèrement pour les désagréments que cela a pu causer et reste déterminée à offrir la meilleure expérience possible à nos clients. ».

Article original : Les TV connectées ont des avantages indéniables par rapport à leurs concurrentes moins intelligentes, si et seulement si elles restent connectées. Malheureusement pour les possesseurs de téléviseurs LG, le 27 février au soir, de nombreux modèles connectés ont perdu leur accès aux mises à jour des applications. D’après nos constatations sur notre propre téléviseur LG, l’excellente C4, dans la matinée du 28 février 2025, le bug n’est toujours pas résolu.

Le processus est très pénalisant pour les clients, puisqu’il désactive l’accès à certaines applications phares, comme Prime Video ou Netflix. Empêchant, dès lors, l’utilisateur d’accéder à ces plateformes et de passer une soirée en compagnie de ses séries préférées.

Un bug sur le magasin d’applications crée une réaction en chaîne

Comment ce bug gênant se matérialise-t-il ? Très simple : l’accès au magasin d’applications de LG, nommé APP sur l’interface de la TV, est indisponible. Cela ne permet donc pas de télécharger de nouvelles applications, ni de mettre à jour les applications déjà téléchargées. Le message d’erreur est le suivant : « Le contenu est indisponible.

Cette page n’est pas disponible. A2.46.MA »

L’application ne se met pas à jour // Source : Victor Glogowski pour Numerama

Problème : certaines applications demandent à être mises à jour avant d’être lancées. Ce qui crée alors une boucle : l’application ne se lance pas car elle doit être mise à jour, le magasin d’applications empêche la mise à jour, l’utilisateur revient sur l’écran d’accueil, l’application ne se lance pas, etc.

Sur Reddit, un fil confirme que la panne n’est pas localisée à la France. Elle a été recensée un peu partout en Europe, de la Grèce à la Suède, en passant par le Royaume-Uni. Si la marque n’a rien communiqué à ce sujet, un utilisateur a pu avoir le support technique qui a affirmé que leur infrastructure était « en panne depuis 48h » et qu’ils ne pouvaient « rien faire pour les aider ». Cela semble long pour une panne logicielle, qui plus est chez un leader mondial de l’électronique grand public. Et cela peut être le déclencheur pour les clients qui les fera passer de l’interface de base sous webOS à une solution tierce — comme une Apple TV ou un boîtier multimédia sous Android.

Nous vous recommandons de ne pas essayer de réinitialiser WebOS ou de changer de localisation : des utilisateurs ont remonté que cela les remettait à l’écran d’acceptation des CGU et qu’ils ne pouvaient pas le passer.

Le bug en lui-même // Source : Victor Glogowski pour Numerama

