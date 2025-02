Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec les Redmi Note 14, 14 5G, 14 Pro, 14 Pro 5G et 14 Pro+ 5G, Xiaomi a lancé en 2025 une nouvelle gamme de smartphones abordables. Quelques modèles profitent en ce moment d’une promotion sur La Fnac et Darty.

La précédente génération de Redmi Note comptait déjà parmi les meilleurs smartphones abordables, avec un écran de qualité, des performances à la hauteur et un volet photo convaincant. Les nouveaux modèles Redmi 14, sortis en début d’année 2025, forment donc encore une fois une gamme de smartphones à l’excellent rapport qualité-prix, surtout lorsqu’ils se trouvent en promotion.

La Fnac et Darty offrent une remise de 30 € sur trois modèles de la gamme des Xiaomi Redmi Note 14 :

C’est quoi, le Redmi Note 14 ?

Le Redmi Note 14 fait de prime abord penser à un smartphone un peu plus premium, grâce à ses tranches plates et des bonnes finitions. Il embarque une dalle Amoled Full HD+ de 6,67 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz et à la résolution de 2 400 x 1 800 pixels. L’écran est lumineux et très fluide dans l’ensemble. Sa puce Mediatek Helio G99-Ultra, offre de belles performances pour les tâches du quotidien. La version 5G est sensiblement la même que la version 4G, avec toutefois un Soc différent. La puce MediaTek Dimensity 7025-Ultra, plus récente et un peu plus performante, convient mieux pour les jeux vidéo.

Xiaomi Redmi Note 14 // Source : xiaomi

L’interface HyperOS 2 et sa surcouche Android offrent une expérience utilisateur très plaisante et Gemini, l’IA de Google qui remplace Google Assistant sur Android, est très utile. Niveau photo, les deux versions se valent, avec trois capteurs principaux corrects, sans faire de miracle pour le prix. Heureusement, l’intelligence artificielle optimise les clichés. La batterie de 5 500 mAh tiendra facilement une journée d’utilisation.

Et le Redmi Note 14 Pro ?

Bien qu’ils se ressemblent, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G se différencie des Note 14 par leur dos incurvé qui fait tout de suite plus premium. La dalle Amoled 1,5 K de 6,67 pouces à la définition de 2 712 x 1 220 pixels est compatible Dolby Vision pour un niveau de détails élevé. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz permet une bonne fluidité. La puce MediaTek Dimensity 7300-Ultra apporte des performances plus solides, notamment pour les jeux vidéo, tandis que HyperOS, basé sur Android, est toujours aussi agréable à parcourir.

Pour la photo, le Redmi Note 14 Pro 5G est doté d’une meilleure configuration. Les capteurs prennent des clichés plus détaillés et mieux exposés et en font un meilleur photophone. Enfin, côté autonomie, le Redmi Note 14 Pro 5G et sa batterie de 5 110 mAh, compatible avec une charge rapide de 45 W, permet une bonne journée d’autonomie.

Les points à retenir sur les Redmi note 14 :

Un excellent rapport qualité prix

Les très bonnes performances du modèle Pro

L’interface Hyper OS efficace et plaisante

