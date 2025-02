Lecture Zen Résumer l'article

On connaissait Le Chat de Mistral, un chatbot similaire à ChatGPT qui s’adresse au grand public. Mais la startup française investit de plus en plus le monde de la défense, à l’image du partenariat conclu le 10 février avec son homologue allemande Helsing. But du rapprochement ? Créer un champion européen de la défense, et développer des modèles multimodaux adaptés à la guerre.

L’avenir de Mistral AI ne se fera pas seulement dans l’intelligence artificielle générative (GenAI) destinée au grand public, à l’image de Le Chat, son chatbot rival de ChatGPT : il passera aussi par le secteur de la défense. Preuve en est avec l’annonce récente faite le 10 février 2025, dans le cadre du Sommet pour l’action sur l’IA, qui s’achève ce mardi 11 février.

La startup française, fondée début 2023, a en effet conclu un partenariat avec Helsing AI, une autre jeune pousse du secteur de l’intelligence artificielle, née en 2021 et basée cette fois de l’autre côté du Rhin. Objectif ? Établir un « partenariat stratégique dans l’IA de défense » en travaillant notamment sur des modèles VLA (Vision-Language-Action).

Les modèles VLA sont des modèles multimodaux qui visent à combiner des informations impliquant la vision par ordinateur, le traitement automatique du langage et les actions physiques. Cela, afin de permettre à des systèmes dans leur environnement, en exécutant certaines tâches. En l’espèce, cela pourrait être des robots agissant physiquement.

L’annonce du partenariat. // Source : Helsing

En l’espèce, indique le communiqué, les travaux de développement entre Mistral et Helsing « permettront aux plateformes de défense de mieux analyser leur environnement, d’interagir naturellement avec les opérateurs et de faciliter des prises de décision plus rapides et plus fiables dans des contextes opérationnels complexes. »

C’est aussi une occasion de faire émerger un nouveau champion de défense européen. C’est en tout cas l’objectif affiché par Antoine de Braquilanges, le directeur général d’Helsing France, dans un entretien à France Info, aux côtés de groupes plus classiques, comme Naval Group, Safran, Thales, ou bien Dassault Aviation.

L’IA de plus en plus présente dans le champ de bataille

La réalité du champ de bataille pousse également à ce rapprochement. « On voit des plateformes dronisées, robotisées, qui vont se multiplier », relève-t-il encore. « Et pour ça, il faut des modèles d’IA du top niveau pour être capable de gérer cette complexité ». Et pour Helsing, Mistral est en capacité d’offrir cette IA de pointe.

Il reste désormais à constater les fruits de cette collaboration naissante, qui ne sera certainement pas la dernière. Plus tôt cette année, Mistral signait un rapprochement avec l’Agence ministérielle de l’IA de défense (AMIAD), qui est rattachée au ministère des Armées, pour profiter mutuellement de leur savoir-faire en matière d’intelligence artificielle.

De son côté, Helsing travaille sur plusieurs sujets liés à la défense, incluant une précision accrue des tirs des canons Caesar, grâce à l’IA, mais aussi un drone d’attaque, des capacités de guerre électronique pour l’avion de chasse Eurofighter ou encore des logiciels dédiés, dont un est spécialisé dans le ciblage et la frappe.

