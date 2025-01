Lecture Zen Résumer l'article

La fonction vidéo du mode Advanced Voice de ChatGPT est enfin disponible en France. Elle permet de filmer ce qui se trouve autour de vous à ChatGPT, pour qu’il interprète ce qui se passe.

En décembre 2024, OpenAI a fait beaucoup d’annonces. Parmi elles : une fonction de partage vidéo pour ChatGPT lorsqu’on discute avec lui. La fonctionnalité n’était jusqu’à présent pas disponible au sein de l’Union européenne : c’est désormais le cas. Toutefois, elle reste réservée aux utilisateurs Plus, Pro et Teams.

Le mode vidéo de ChatGPT arrive enfin en Europe (et en France)

La fonction de partage vidéo du mode Advanced Voice était jusqu’à présent déployée partout dans le monde, sauf dans l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse. OpenAI change ça et l’apporte dans tous ces pays, dont la France, depuis le 30 janvier 2025.

La discussion vidéo avec ChatGPT. // Source : OpenAI

L’entreprise ne précise jamais pourquoi elle bloque ses nouveautés dans des pays précis. Le lancement d’Advanced Voice avait été retardé dans certains pays : le dirigeant d’OpenAI, Sam Altman, avait alors parlé de « juridictions qui nécessitent un examen externe supplémentaire ». On peut penser qu’il en est de même dans le cas du partage vidéo. Au sein de l’Union européenne, plusieurs réglementations peuvent embêter OpenAI : le RGPD, le Digital Services Act, voire l’AI Act. Heureusement, l’entreprise y répond a priori.

À quoi sert-il de donner à ChatGPT l’accès à sa caméra ?

Depuis le 16 décembre, ChatGPT Voice peut « voir » à travers la caméra de votre smartphone. Il s’agit d’une fonction qui permet au chatbot d’identifier ce qu’on lui montre en direct, lorsqu’on « discute » avec lui. Il est alors capable de faire des commentaires et si plusieurs personnes sont dans le champ de vision, ChatGPT peut identifier qui parle.

On peut demander à ChatGPT de nous aider à faire du café. // Source : OpenAI

Autre fonctionnalité liée : ChatGPT peut voir ce qui est affiché sur l’écran de votre téléphone. Ce qui peut être très pratique si vous cherchez à changer un réglage dans une application : pas besoin de chercher un tuto sur Internet, ChatGPT peut vous guider.

Pas de version gratuite : pour le moment, seuls les abonnés à ChatGPT peuvent utiliser la fonction. Le tout avec une limite d’usage quotidienne : on ne peut pas encore discuter avec le chatbot toute la journée.

Notre premier test avec le mode vidéo d’Advanced Voice

Nous avons pu essayer ce mode vidéo, qui peut se révéler utile, mais pas tout à fait au point. Déjà, la fluidité : il arrive fréquemment que ChatGPT soit un peu lent pour répondre. Pour une requête textuelle, ça ne pose pas de problème : pour une discussion qui se veut naturelle, c’est plus compliqué. Au moins, il sait se taire lorsqu’on reprend la parole.

Le mode vidéo d’Advanced Voice. // Source : Numerama

On peut demander la composition d’un produit, par exemple, mais attention : il reprend souvent le discours commercial de la marque. Lorsqu’on lui demande d’identifier où est-ce qu’on se trouve, ChatGPT répond qu’il ne peut pas faire cela.

Les mathématiques avec ChatGPT, c’est toujours compliqué. // Source : Numerama

Autre idée déjà présentée par OpenAI en mai dernier : l’aide aux devoirs. On peut essayer de le troller en lui demandant combien font 0 plus 0. Il ne comprend pas directement la blague, il faut lui expliquer. Cependant, pour résoudre une équation, il a fait une grossière erreur, et même en lui expliquant où il a eu faux, le chatbot n’arrive pas à se corriger.

