Au CES 2025, Razer a dévoilé le projet Arielle, une chaise gaming avec du chauffage et de la climatisation. Ce système est intégré dans une Razer Fujin Pro. Il ne s’agit que d’un concept pour le moment : aucune date de sortie et aucun prix.

Razer a toujours des concepts à présenter au monde entier au CES 2025. L’année dernière, c’était un coussin gaming qui vibre ; cette année, c’est de la climatisation et du chauffage dans un siège gaming.

Du chauffage et de la climatisation dans une chaise gaming

Razer a repris son siège Fujin Pro pour y intégrer son « Project Arielle », avec du tissu mesh (résille). La chaise embarque un système de chauffage et de refroidissement, le tout sans pales. Le tissu mesh offre l’aération suffisante pour faire passer l’air (chaud ou froid). La chaise dispose de trois vitesses de ventilation pour créer un flux d’air afin de réduire la température ressentie de 2 à 5 degrés. On ignore cependant quel bruit peut faire ce ventilateur, ce qui peut être dérangeant en pleine partie.

La chaise de Razer qui chauffe et qui rafraîchit

Il y a aussi du chauffage : la chaise est équipée de quelques radiateurs électriques. Ils sont capables de produire un air chaud allant jusqu’à 30 degrés.

Le tout est contrôlable depuis un petit panneau de contrôle tactile. La chaise est « alimentée » via un câble avec « un système de dégagement rapide afin de prévenir du moindre accrochage », précise Razer dans son communiqué.

Razer oblige, ça reste un concept

L’intérêt de ce dispositif, c’est d’éviter de devoir chauffer/climatiser une pièce entière : si chauffer/refroidir son siège seulement suffit, ça peut permettre de réaliser quelques économies d’énergie. Et ça permet aussi de ne plus vouloir quitter sa chaise, pour faire une partie de plus.

Le système de ventilation est bien caché // Source : Razer

Pour l’instant, ce n’est qu’un concept présenté au CES de Las Vegas. Razer n’a indiqué aucune date de sortie, ni aucun prix. Le salon est l’occasion pour la marque de prendre la température sur ses concepts avant d’aller plus loin.

