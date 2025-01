Lecture Zen Résumer l'article

Le HDMI Forum a profité du CES 2025 pour dévoiler les spécifications de la norme HDMI 2.2, qui équipera les futurs produits tech. Au menu : une bande passante record pour atteindre des définitions et des taux d’images par seconde inouïs.

Il y a huit ans, le consortium HDMI Forum dévoilait les spécifications du HDMI 2.1, norme équipée sur un maximum de produits aujourd’hui (votre téléviseur, votre PS5…). Dans un communiqué publié le 6 janvier dans le cadre du CES 2025, on découvre son évolution logique : la norme 2.2, qui prendra naturellement place sur une foule d’appareils dans les mois et années à venir.

Avec le HDMI 2.2, on évolue vers une bande passante à 96 Gbit/s, contre 48 pour le HDMI 2.1 actuel. C’est plus que l’USB 4 (80 Gbit/s), le Thunderbolt 4 (40 Gbit/s) et le DisplayPort 1.4 (32,4 Gbit/s). Ce nombre incroyable de données susceptibles d’être transitées va permettre d’atteindre des définitions et des taux d’images par seconde incroyables. Aujourd’hui, le HDMI 2.1 offre de la 4K à 120 Hz et de la 8K à 60z. Le HDMI 2.2 compte faire exploser ces plafonds.

Le HDMI 2.2 grimpe à 96 Gbit/s // Source : HDMI Forum

4K à 480 Hz : la grande promesse du HDMI 2.2

Concrètement, le HDMI 2.2 pourrait permettre d’atteindre de la 4K à 480 Hz, de la 8K à 240 Hz voire de la 10K à 120 Hz. Attention tout de même, il y aura sans doute une différence entre les promesses et la pratique, puisqu’on parlait déjà de la 10K à 100/120 Hz avec le HDMI 2.1. Il faut aussi insister sur les usages : la 4K à 480 Hz n’aura a priori pas grand intérêt, alors que les contenus en 8K peinent encore à se multiplier. À court terme, le seul intérêt du HDMI 2.2 sera de franchir le seuil des 120 Hz en 4K, notamment dans les jeux vidéo (les téléviseurs 144 Hz se multiplient). Pour la PS6 et la future Xbox, cela pourrait compter pour gagner quelques fps.

Le HDMI Forum souligne quand même l’appétit grandissant en ce qui concerne les réalités alternatives, très gourmandes en données — « Une bande passante à 96 Gbit/s plus rapide améliore la demande intensive de données, les applications virtuelles et immersives comme l’AR/VR/MR, la réalité spatiale, les écrans holographiques ainsi que les applications commerciales comme les grands panneaux publicitaires, l’imagerie médicale et la vision machine ». Bref, il y a des applications qu’on n’imagine pas, et, au global, qui peut le plus peut le moins.

Le nouveau câble HDMI 2.2 // Source : HDMI Forum

Le HDMI 2.2 intègre aussi une technologie visant à améliorer la synchronisation entre le son et l’image — baptisée Latency Indication Protocol (LIP). Elle pourrait s’avérer utile pour les installations associant un téléviseur/un vidéoprojecteur à une barre de son/un home cinéma, notamment avec l’eARC, afin d’éviter les décalages.

À noter qu’il existe déjà une nomenclature claire pour identifier les futurs câbles HDMI compatibles avec la norme 2.2. Sur le packaging, les sigles « Ultra96 » et « Certified Cable » devront apparaître pour s’assurer de la certification. Il y aura même un QR Code à scanner pour être sûr à 100 %. La commercialisation pourrait débuter dès le premier semestre 2025, mais il faudra patienter pour une adoption totale.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+