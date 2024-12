Lecture Zen Résumer l'article

Des scientifiques de Corée du Sud ont fabriqué des micro-robots travaillant en groupe, inspirés directement des fourmis. Ils leur ont fait réaliser plusieurs tâches complexes.

Des scientifiques sud-coréens ont développé des micro-robots magnétiques cuboïdes travaillant en essaims, comme les fourmis. Ils peuvent attraper et porter des objets faisant plusieurs fois leur taille. Les résultats ont été publiés le 18 décembre 2024 dans le journal Cell Press Device.

Les chercheurs, explique un communiqué, s’inspirent de plus en plus de la manière dont les fourmis travaillent collectivement pour atteindre des objectifs, par exemple, « pour combler un vide sur un chemin ou se regrouper en radeau pour survivre aux inondations ». Ils ont par ailleurs remarqué que, comme les fourmis, ils font face à moins d’échecs quand ils travaillent en groupe. « Même si certains membres du groupe n’atteignent pas l’objectif, les autres continuent d’exécuter leurs mouvements programmés jusqu’à ce qu’un nombre suffisant d’entre eux y parviennent », lit-on.

Des tâches complexes à réaliser

L’auteur Jeong Jae Wie du Département de génie organique et nano de l’Université Hanyang à Séoul a testé, avec ses collègues, différentes configurations du groupe de micro-robots pour réaliser une tâche.

Associés d’une manière différente pour chaque tâche expérimentée, les robots ont réussi plusieurs exercices compliqués. Ils ont ainsi pu :

escalader un objet 5 fois plus haut que leur propre taille,

se jeter par-dessus un obstacle,

transporter une marchandise pesant 350 fois leur poids individuel,

guider les mouvements de petits organismes.

Un groupe de 1 000 micro-robots a même réussi à enrober une pilule faisant 2 000 fois le poids d’un robot individuel, puis à former un radeau flottant sur l’eau pour la transporter sur le liquide. Enfin, un dernier groupe est parvenu à déboucher un tube.

Exécution de tâche par des essaims de micro-robots // Source : Article Cell Press Device : « Intelligence par essaim magnétique d’assemblages de microrobots programmables produits en série pour une exécution de tâches polyvalente »

Quelles applications futures pour les micro-robots ?

Dans le futur, de tels assemblages permettraient de développer des technologies pour réaliser des tâches plus complexes dans des environnements plus contraignants. Des tâches dans des environnements qui sont, aujourd’hui, trop difficiles à réaliser pour un robot seul. Il s’agirait, par exemple, de déboucher une artère.

Jeong Jae Wie conclut : « Bien que les résultats de l’étude soient prometteurs, les essaims de micro-robots magnétiques auront besoin de niveaux d’autonomie plus élevés avant d’être prêts pour des applications dans le monde réel. Ils ont nécessité un contrôle magnétique externe et sont incapables de se déplacer de manière autonome dans des espaces complexes ou confinés comme les artères réelles. Les recherches futures se concentreront sur l’amélioration de leur niveau d’autonomie, comme le contrôle en temps réel de leurs mouvements et de leurs trajectoires. »

