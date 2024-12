Lecture Zen Résumer l'article

La coalition de rebelles islamistes en Syrie continue son offensive contre le régime au pouvoir de Bachar El-Assad. Les forces armées rebelles ont mis en avant l’efficacité de leur propre drone, baptisé « Shaheen » ou « Shahine » selon les formulations.

Après avoir pris la ville d’Alep en un temps record, la coalition de rebelles dominée par des islamistes radicaux est aux portes d’Hama ce 4 décembre 2024, une ville stratégique située au Nord-Est de la Syrie. Les forces rebelles continuent de mener une offensive éclair, marquée par de nombreuses attaques de drones suicide contre les postes de commandement du régime de Bachar El-Assad. Le 29 novembre, plusieurs frappes de drones équipés de moteurs à réacteur d’origine encore inconnue ont été relayées sur les réseaux sociaux par la coalition.

Une nouvelle vidéo a été diffusée sur le réseau social X ce 4 décembre, montrant une attaque de drone contre un bâtiment militaire. Selon les images, il s’agirait de l’académie militaire d’Alep. Cette vidéo sert à faire la promotion de ce drone à moteur à combustion, nommé « Shaheen » ou « Shahine » selon les formulations.

Des engins de guerre inspirés par les drones iraniens et russes

Interrogé par le Middle East Eye, un haut dirigeant de Hayat Tahrir al-Cham, le groupe leader de la coalition, a répondu que le drone Shaheen est « l’élément clé » de l’offensive. « Nous avons développé notre arme suite aux attaques de drones iraniens et russes sur notre territoire. Un certain nombre de drones ennemis sont tombés sans avoir explosé sur notre territoire, dont beaucoup ont été saisis récemment, et maintenant, nous les renvoyons pour les tuer », a-t-il déclaré.

L’Iran, allié du régime au pouvoir en Syrie, fournit de nombreux modèles de drones à combustion, notamment des Raad-85 ou des Shahed 238. Il est possible qu’une partie des composants soient fournis aux rebelles par l’armée turque.

Les flammes vives du drone sont caractéristique des moteurs-fusées à carburant solide. // Source : X

Vue de la caméra du drone. // Source : X

La flamme, visible sur les images, est caractéristique des moteurs fusées à carburant solide, qui brûlent un mélange chimique pour produire une poussée rapide et intense. Ces modèles sont simples, économiques et faciles à fabriquer localement. Ils sont déployés pour des missions rapides compte tenu de leur technologie rudimentaire et fortement consommatrice en carburant. Toutefois, depuis la guerre entre la Russie et l’Ukraine, on sait qu’un simple drone peut parfaitement mettre à mal un char blindé moderne.

