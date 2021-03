FranceConnect va connaître une évolution significative d'ici mai 2021, avec l'arrivée d'une version « + ». Objectif : accueillir des démarches plus sensibles.

Plus de 20 millions. C’est le nombre de personnes en France qui disposent désormais d’un compte sur FranceConnect, selon un point d’étape établi en mars 2021. Un chiffre qui doit encore progresser fortement : l’objectif affiché est d’accueillir dix millions d’inscriptions supplémentaires d’ici 2022, pour un total de 30 millions. Lancé il y a cinq ans, FranceConnect s’avère maintenant bien ancré dans le paysage numérique.

Mais la plateforme ne se contente pas d’amasser toujours plus de membres. Elle évolue également : il est d’ailleurs prévu de lancer d’ici le mois de mai 2021 une version « renforcée » du service afin de pouvoir entreprendre des démarches administratives requérant un degré de sécurité accru. Le nom de cette extension de FranceConnect ? FranceConnect+, tout simplement.

Un rappel, d’abord. FranceConnect est un portail d’accès pour les services publics, grâce à un système de connexion centralisé. Par exemple, vous pouvez inscrire votre identifiant et votre mot de passe que vous utilisez pour le site des impôts dans FranceConnect pour vous connecter à votre compte Ameli de l’assurance maladie. Plus de 700 démarches sont prises en charge avec FranceConnect.

Dernièrement, c’est Pôle Emploi qui a été ajouté à la liste des services supportés. Une autre prise de choix est prévue en juillet : la caisse d’allocations familiales. L’usage de ce bouton de connexion se retrouve aussi à l’Assemblée nationale pour authentifier les personnes qui proposent ou soutiennent des pétitions visant à demander un débat en séance sur le thème de leur choix.

La statistique de 700 services en ligne est d’ailleurs en-dessous de la réalité. Celle-ci se situe plutôt aux alentours des 900, en incluant notamment la petite centaine de services issus du secteur privé qui se sert aussi de ce bouton unique de connexion. D’ici la fin de 2022, le gouvernement souhaite atteindre le seuil des 1 300 fournisseurs de services. Et donc, dans le même temps, des démarches plus sensibles.

Une évolution pour couvrir des démarches plus sensibles

C’est sur cette base qu’arrive FranceConnect+. Attendue initialement plus tôt, au mois de février, cette plateforme entend donc fournir un niveau de sécurité plus exigeant pour des démarches jugées plus sensibles. Quelques exemples sont donnés par la DINUM (Direction interministérielle du numérique) : services bancaires, envois de recommandé électronique ou bien services de santé, comme le dossier médical partagé.

La particularité de FranceConnect+ est de pouvoir répondre aux exigences du règlement du 23 juillet 2014 (eIDAS). Ce texte instaure un cadre européen en matière d’identification électronique et de services de confiance, afin de faciliter l’émergence du marché unique numérique, et définit trois niveaux de garantie : faible, substantiel et élevé. FranceConnect+ doit traiter des seuils substantiel et élevé.

Avec un seuil faible, explique l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), le but est de réduire le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité à l’échelon substantiel, la réduction du risque doit être beaucoup plus forte. Enfin, au niveau élevé, l’objectif est d’empêcher ce risque. Par exemple, l’identité numérique de La Poste est la première en France à avoir été qualifiée au niveau substantiel.

L’identité numérique de La Poste est pour l’instant la seule disponible dans FranceConnect à proposer ce degré de sécurité. Les autres moyens de connexion (le site des impôts, le site d’Ameli, la sécurité sociale agricole MSA, et Mobile Connect et Moi) sont à un cran en-dessous. C’est aussi dans ce cadre qu’est développée l’application Alicem, contestée, mais qui vise le niveau de sécurité le plus haut.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo