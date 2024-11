Lecture Zen Résumer l'article

Un obscur site internet fait parler de lui en promettant de l’argent (5 euros) à ceux qui parviennent à entrer un code secret. Baptisée « What happens at 1,000,000,000? », cette page laisse supposer, d’après plusieurs indices glanés en ligne, qu’une vaste opération de communication est en préparation.

Arnaque ou astucieuse campagne de marketing ? Un énigmatique site commence à faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Une simple page nommée « What happens at 1,000,000,000? » (Qu’arrive-t-il à 1 000 000 000 ? en français) invite à insérer un code pour gagner de l’argent.

Si vous entrez la bonne combinaison, qui apparaît généralement brièvement au lancement du site (et qui change toutes les deux heures), la plateforme vous invite à renseigner votre adresse e-mail. Jetez un coup d’œil à votre boite de réception, et si votre adresse est associée à un compte PayPal, vous aurez la belle surprise d’y découvrir un versement de 5 euros.

Qui se cache derrière le site qui envoie 5 euros par PayPal ?

En quel honneur ? Il n’y a aucune explication pour le moment, mais les premières pistes apparues sur Reddit suggèrent qu’il pourrait bien s’agir d’une campagne de communication.

En menant une rapide recherche sur le nom de domaine de « What happens at 1,000,000,000? », on apprend que ce dernier a été enregistré au Royaume-Uni le 5 novembre 2024. Des utilisateurs du réseau social indiquent que la personne derrière le dépôt de ce nom travaillerait pour une société de marketing. Les recherches sur LinkedIn révèlent des employés impliqués dans des campagnes pour diverses entreprises, telle la banque en ligne allemande Trade Republic, qui pourraient être à l’origine ce coup de pub.

Autre indice suggérant une vaste campagne de communication, des affiches munies d’un QR Code pour obtenir l’argent ont été déployées dans trois villes : Paris, Berlin et Amsterdam.

Une affiche dans Paris publiée sur Reddit. // Source : Amaryllis_Mln / Reddit

Faut-il renseigner son mail pour gagner 5 euros ? On ne peut que vous inciter à être prudents, notamment en créant un compte PayPal distinct avec un mail unique.

Quel bénéficie pour celui qui offre ces 5 euros ? Votre adresse e-mail, et donc potentiellement votre identité, que vous lui communiquerez pour un futur ciblage.

Un code fréquemment remis à zéro pour inciter à revenir ?

Pour écrire cet article, plusieurs membres de Numerama ont essayé de s’inscrire sur « What happens at 1,000,000,000? ». Tous ont immédiatement reçu 5 euros sur leurs comptes respectifs.

Il semblerait qu’un nouveau code soit fourni toutes les deux heures, avec la possibilité de retenter sa chance et de demander 5 euros. Pour les petits malins qui chercheraient à accumuler une petite épargne, il n’est possible de recevoir cet argent qu’une seule fois par compte PayPal, et uniquement pendant un court laps de temps. Chaque code dispose d’une somme maximum, qui s’épuise quand trop de personnes se sont servies.

Le mail envoyé par PayPal, qui confirme l’envoi de 5 euros. // Source : Numerama

Selon nos tests, le site est pour l’instant indisponible aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’Union européenne serait sa cible, ce qui présuppose une nouvelle fois qu’il s’agit d’une campagne marketing.

Il est probable que les mails collectés servent à annoncer la réalité de l’opération dans les prochaines heures, même si le site ne demande aucune autorisation pour le faire, ce qui semble contraire au RGPD. C’est étonnant, puisqu’il semble évident que les mails serviront à une future campagne publicitaire.

À l’heure où cet article est publié, il reste une vingtaine de créneaux de versement de don d’argent. L’expérience devrait se terminer demain aux alentours de 16 heures, avec à chaque nouveau code un virement de 5 euros. On vous incite une nouvelle fois à la prudence : ne confiez pas votre mail à n’importe qui.

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Quel est le meilleur VPN en 2024 ? Notre comparatif Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+