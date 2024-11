Lecture Zen Résumer l'article

Trade Republic célébrait son milliardième euro d’intérêt reversé à ses utilisateurs et utilisatrices avec un jeu mystérieux.

Le site web qui a fait parler à peu près tout le web depuis le 13 novembre après-midi était bien, comme Numerama le révélait, une opération publicitaire pour la plateforme de trading Trade Republic. Quand le compteur est arrivé à 1 milliard, symbolisant les dividendes reversés aux utilisateurs et utilisatrices de la plateforme, le site web qui était passé pour un scam a affiché un message bien moins mystérieux et un QR Code permettant de s’inscrire à Trade Republic, avec 15 € de crédits offerts.

Une offre bien maigre, pour toutes les personnes qui pensaient que la fin du compte à rebours serait aussi un virement par PayPal, d’une valeur plus élevée (jusqu’alors, il s’était contenté de sommes entre 3 et 5 €). Même la prime d’inscription n’est pas particulièrement élevée. Le message publicitaire accompagnant cette révélation est classique de la communication de Trade Republic, qui joue sur le fait que les banques sont des entreprises travaillant pour elles-mêmes, alors que Trade Republic se présente comme « une chose du peuple ».

Le message final invitant à créer un compte // Capture d’écran Numerama

Un coup de comm’ réussi pour inviter à s’intéresser à la finance

Dans un pays comme la France, qui s’intéresse très peu à la finance, préférant épargner sur des produits sûrs, mais peu rémunérateurs, comme le Livret A, l’opération de communication de Trade Republic pourrait avoir rendu curieux plusieurs esprits. En substance, elle dit que le site a reversé 1 milliard d’euros à ses clients — qu’elle les a mis « dans leur poche », montrant que la bourse n’est pas que de l’argent factice. Et par les dons que Trade Republic s’est autorisé à faire, elle montre aussi, par quelque chose de concret, que l’activité financière de la planète n’est pas du vent.

Cela dit, l’opération a également été critiquée. Guillaume Champeau, Chief Legal Officer pour l’entreprise Olympe.legal y a vu « le cynisme » d’une entreprise « qui se délecte de voir les pauvres gens arrêter tout ce qu’ils faisaient et se battre pour ramasser quelques billets de 5 euros, qui feront sa notoriété ». Quoi qu’on puisse en penser, l’opération, d’un point de vue de la viralité propre au web, est un succès : elle a fait parler d’elle, en bien ou en mal et a monopolisé l’attention des internautes et de plusieurs médias ayant repris les informations de Numerama, dans de très nombreux pays européens.

