La crypto-monnaie Pepe est à la mode. Investisseurs et fans du mème se ruent dessus depuis le mois d’avril, si bien que sa valeur a augmenté de manière impressionnante et qu’elle attire toujours plus de curieux. Pourtant, cette crypto-monnaie n’a aucune utilité.

Il y a beaucoup de ressemblances entre le Dogecoin et le Pepe. Les deux sont des crypto-monnaies, et les deux sont basées sur des mèmes internet très célèbres : le chien Doge, et la grenouille Pepe. Surtout, le Dogecoin et le Pepe sont devenues, contre toute attente, des crypto-monnaies à succès.

Créé en toute discrétion à la mi-avril, le Pepe a vu sa valeur augmenter de manière impressionnante, si bien qu’elle bénéficie désormais d’une capitalisation de 900 millions de dollars. Elle a même fait son entrée dans le top 100 des crypto-monnaies le 1er mai. Pourtant, le Pepe revendique fièrement sur son site de n’avoir « aucune valeur intrinsèque », et aucune utilité.

Qu’est-ce que la crypto-monnaie Pepe ?

Les informations officielles sont peu nombreuses. Le premier Pepe a été mis en circulation le 15 avril, rapporte Decrypt, pour la somme de 0,000000001 dollar. Il s’agit de tokens ERC-20 en circulation sur la blockchain de l’Ethereum. On ne connait rien du ou des créateurs de la crypto : rien ne permet de les identifier, ni sur leur site Pepe, ni sur leur compte Twitter.

Le Pepe est avant tout un mème coin, une crypto-monnaie inspirée par une blague et qui n’a pas d’autre ambition que d’exister et faire perdurer la plaisanterie. Le projet fait de nombreuses allusions à la culture internet, comme le nombre de pièces en circulation, de 420,69 trillions — des chiffres qui font référence aux mèmes 420 et 69. Le Pepe se décrit d’ailleurs sur son site comme « un mème coin sans aucune valeur intrinsèque, et sans attente de retour financier ». « Il n’y a pas d’équipes à proprement parler, ni de plan. Le coin est complètement inutile, et n’existe que pour le divertissement ».

Pourtant, c’est bien la possibilité d’une plus-value importante qui a fait le succès de Pepe. Peu de temps après la mise en ligne des premiers Pepe, un investisseur spécialisé dans les mèmes coins a acheté pour 250 dollars de tokens. Cet achat a éveillé les curiosités, et très vite, la crypto-monnaie est devenue disponible sur de nouvelles plateformes d’échanges. Sa valeur a alors explosé. Depuis, les 250 dollars déboursés par le premier investisseur se sont transformés en 1,8 million — une augmentation incroyable, qui participe à attirer toujours plus d’acheteurs.

À quoi faut-il s’attendre pour le Pepe ?

Depuis l’envol de son cours, le Pepe attire de nombreux investisseurs rêvant de faire fortune du jour au lendemain, eux aussi. L’afflux de nouveaux acheteurs permet à la valeur du token de se maintenir pour l’instant, mais il n’y a de plan précis de développement.

La seule « road map » indiquée sur le site de Pepe n’est qu’une blague, comme tout le reste. La Phase 1 du plan prévoit de rentrer dans les tendances Twitter grâce au « pouvoir mèmesque », la Phase 2 de créer une newsletter pour les membres de la communauté. Quant à la Phase 3, elle prévoit la création d’une « Pepe Académie » et d’une « prise de pouvoir du mème ».

Pas vraiment un business plan soigné, donc — ce qui n’empêche cependant pas la crypto de continuer à gagner de la valeur. Selon le site Coinmarketcap, le 5 mai 2023, le Pepe avait gagné 26 % de valeur en 24h.

Le taux d’évolution de la valeur du Pepe // Source : Coinmarketcap

Les acheteurs ne vont pas tous devenir millionnaires

Attention cependant : ce n’est pas forcément parce que vous achetez du Pepe maintenant que vous deviendrez millionnaire. La valeur du Pepe étant créée artificiellement, grâce à une forte demande, elle retombera à zéro le jour où il n’y aura plus d’intérêt pour le token. Il ne s’agit donc pas forcément d’un bon pari sur l’avenir.

Même l’heureux investisseur du début n’est pas sûr de pouvoir récupérer sa mise. Ses 250 dollars d’investissement lui ont permis d’acquérir plus de 5,9 trillions de Pepe — une quantité absurde, qu’il va être très difficile d’écouler. En effet, même avec l’arrivée des nouveaux acheteurs, la demande en tokens est stable. Concrètement, trop peu de Pepes se vendent chaque jour pour que l’investisseur puisse récupérer son argent en dollars rapidement.

L’analyste Grzegorz Drozdz, cité par le magazine OutLook, a même calculé qu’au rythme actuel, il faudrait approximativement 46 200 ans à l’investisseur pour liquider tous ses Pepes, si la demande restait stable. De plus, s’il mettait en vente d’un coup tous ses tokens, l’arrivée soudaine sur le marché de 5,9 trillions de pièces risque de déstabiliser le marché. Au final, l’opération pourrait être désastreuse et faire violemment chuter le prix.

Un des mèmes représentant la crypto Pepe publié sur son site // Source : pepe.vip

Y a-t-il un lien avec l’alt-right américaine ?

C’est la partie la plus polémique de la crypto-monnaie : son logo, Pepe, est depuis des années devenu l’emblème d’une partie de l’alt right américaine en ligne. À la base, Pepe était un simple mème apolitique, largement diffusé sur Internet et photoshoppé dans toutes sortes de situations. C’est en 2015, lorsque Donald Trump, alors candidat à la Maison-Blanche, a publié un tweet sous lequel on peut voir un mème Pepe, que la grenouille est véritablement devenue un symbole de l’alt right aux États-Unis.

Aujourd’hui, Pepe est toujours considéré comme un symbole de haine par l’Anti Defamation League. La crypto-monnaie ne parle cependant jamais de politique sur son site, ni sur son compte Twitter. Néanmoins, son logo détourne la casquette rouge et le slogan de Donald Trump, Make America Great Again (MAGA). « Pepe est là pour rendre les mèmes coins géniaux à nouveau », indique seulement le site de la crypto-monnaie. Il est donc possible d’imaginer quel public se serait laissé séduire par la crypto qui charrie un tel imaginaire.

