Et si l’intelligence artificielle signait la fin des visioconférences, du moins pour les plus malicieux ? La start-up HeyGen va lancer un outil qui crée un avatar IA de vous pour participer à plusieurs réunions en visioconférence. De quoi vous laisser du temps pour faire autre chose.

La start-up californienne HeyGen s’apprête à lancer Interactive Avatar ce 17 octobre. Jusqu’à maintenant, elle permettait de vous traduire en temps réel grâce à l’intelligence artificielle. Désormais, elle veut aller plus loin en créant votre avatar numérique capable de participer à des réunions en visioconférence.

Un avatar qui va aux réunions à sa place : la promesse de HeyGen

C’est dans un court billet de blog que l’entreprise a dévoilé sa nouvelle fonctionnalité : Interactive Avatar. Il s’agit de créer un double de vous, qui vous ressemble, tant dans le physique que dans la voix. Un avatar virtuel qui est capable de participer à plusieurs réunions en visioconférence. Évidemment, il peut discuter dans n’importe quelle langue, toujours grâce à de l’intelligence artificielle.

Mais au-delà de vous ressembler, affirme HeyGen, il « pense » comme vous : « il parlera et prendra des décisions, tout comme vous ». C’est en fait à nous de lui inculquer nos connaissances. Pour le moment, ce système ne fonctionne que sur Zoom : pas de Google Meet ou de Microsoft Teams.

Derrière tout cela, une technologie d’OpenAI : Realtime, dévoilée ce 1er octobre. Comme pour le mode Advanced Voice de ChatGPT, elle permet de donner du texte ou de l’audio en entrée au modèle GPT-4o et avoir une réponse textuelle ou audio. Moins qu’une nouvelle technologie, c’est surtout un outil qui fait tout avec un seul modèle d’IA au lieu de plusieurs.

Je discute avec une coach en business pour lancer un nouveau site de dropshipping et gagner des sous // Source : Numerama

Interactive Avatar n’est pas une innovation en soi, mais la réunion de plusieurs technologies qui existaient déjà depuis un certain temps. En se créant un compte sur HeyGen et en allant dans la rubrique « Labs », vous aurez la possibilité de tester gratuitement Interactive Avatar en discutant une dizaine de minutes avec un avatar au choix parmi quatre, ayant des buts différents. Ce qui est déroutant, ce n’est pas tant la fluidité de la voix ou de la vidéo ni même de la réactivité des réponses. Elles sont assez bonnes, même s’il y a beaucoup d’imperfections et qu’on peut facilement constater les erreurs. Non, ce qui est déroutant, c’est la réunion de tout cela : le fait qu’on soit conditionné à ce que ce soit une discussion sur Zoom.

À quoi ça va bien pouvoir servir ?

La start-up imagine déjà quelques usages de cette technologie : « l’avatar est parfait pour le coaching en ligne, l’assistance à la clientèle, les appels de vente, les entretiens, etc. » C’est aussi la promesse d’un bon outil pour les réunions répétitives. De quoi sauver certains membres d’organisations à la réunionite aigüe. L’autre argument de HeyGen, c’est le fait que ces avatars peuvent participer à plusieurs réunions simultanément. L’outil est plutôt pensé pour des personnes qui ont une relation de fournisseur-client, moins pour des relations entre collègues. HeyGen imagine par exemple la possibilité d’ajouter ces avatars sur des sites web commerciaux, pour remplacer les chatbots textuels.

Je m’entraîne à présenter mon projet de mémoire grâce à cette coach // Source : Numerama

Peut-être que dans quelques années, il n’y aura plus personnes dans la réunion hebdomadaire à votre travail. Seulement une armée d’avatars par IA qui ressemblent à vous et à vos collègues, feignant de discuter de leur super week-end avec les enfants. Le tout avant d’attaquer sur le planning de la semaine et des tâches à exécuter. Des tâches qui pourront être exécutées par ces mêmes IA.

On dirait une dystopie, c’est surtout une bonne blague : pour le moment, les outils ne sont pas du tout au point pour gérer les complexités d’une relation humaine et ne sont de toute manière pas conçus pour. De la même manière, on imagine mal les laisser prendre des « décisions » à notre place pour se « libérer du temps à autre chose » : qu’est-ce qui a plus de valeur que notre volonté et notre capacité d’arbitrage ?

Interactive Avatar est disponible par abonnement (49 dollars par mois et par avatar).

