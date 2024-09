Lecture Zen Résumer l'article

Alors que certains médias spécialisés pronostiquent la mort du Apple Vision Pro, qui serait remplacé par un Apple Vision plus abordable, des analystes réputés parient sur le renouvellement du casque haut de gamme d’Apple dès le deuxième semestre 2025.

Quel sera le prochain ordinateur spatial d’Apple après le Vision Pro ? Lancé en février 2024 aux États-Unis, puis en juillet en France, le casque de réalité mixte fascine autant qu’il dérange. Il s’agit sans conteste d’un produit technologiquement abouti, mais aussi d’un objet imposant, à l’intérêt limité et au prix beaucoup trop élevé (4 000 euros).

Selon le média The Information, Apple aurait suspendu ses recherches sur le Vision Pro 2, afin de se concentrer sur un produit plus abordable, qui prendra très certainement le nom « Apple Vision ». Dans un billet de blog paru le 27 septembre, l’analyste Ming-Chi Kuo dit exactement l’inverse. Selon lui, le prochain casque d’Apple sera un « Apple Vision Pro 2 », toujours au même prix, mais avec plusieurs avancées technologiques. Mark Gurman, le journaliste spécialisé Apple chez Bloomberg, affirme que Ming-Chi Kuo a raison.

Apple Vision Pro 2 dès l’année prochaine, avec Apple Intelligence et une puce M5

Dans son billet de blog, Ming-Chi Kuo affirme que la production de masse du Vision Pro 2 commencera au second semestre 2025, ce qui ouvre la porte à une commercialisation avant Noël 2025.

Le second casque de réalité mixte d’Apple passerait de la puce M2 à la puce M5, qui n’existe pas encore (Apple est aujourd’hui à la puce M4). Une de ses plus grandes nouveautés serait l’arrivée de l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience, avec Apple Intelligence, pour rendre le contrôle du casque et de visionOS encore plus naturel.

Toujours selon Ming-Chi Kuo, qui a souvent raison plusieurs années en avance quand il s’agit d’Apple (il interroge ses sous-traitants), le Vision Pro 2 resterait dans la continuité du Vision Pro. Il ne faut pas s’attendre à d’immenses changements esthétiques ou à une baisse de prix, puisqu’Apple conserverait une stratégie haut de gamme, destinée à préparer l’écosystème visionOS. On peut néanmoins s’attendre à un produit plus léger, plus agréable sur la tête et plus abouti optiquement.

Parmi les théories de Ming-Chi Kuo, l’analyste imagine un casque capable de générer des vidéos immersives grâce à l’IA. Le produit pourrait être encore plus proche de la science-fiction.

Apple mise sur une stratégie long terme

La gamme Apple Vision est-elle condamnée à rester réservée aux plus riches ? Même si le Vision Pro 2 est toujours dans les cartons d’Apple, il est probable qu’un Vision tout court arrive au même moment, afin de rendre l’informatique spatiale un peu plus abordable. Il est néanmoins important de noter qu’Apple ne semble pas impatient d’imposer sa vision : ses travaux semblent pensés sur le long terme. Un peu à la manière de Meta, qui vient de présenter son prototype de lunettes Orion (qui ne seront sans doute pas prêtes avant 4-5 ans), Apple construit un écosystème spatial, qui n’a pas forcément pour objectif de nous mettre des casques sur la tête.

L’Apple Vision Pro est lourd aujourd’hui. // Source : Nino Barbey / Numerama

L’arrivée d’un nouvel Apple Vision Pro dès 2025 serait un bon signe pour l’industrie de la réalité virtuelle, qui aurait pu craindre qu’Apple renouvelle rarement son casque, comme elle le fait avec le HomePod ou le AirPods Max. Même si le Vision Pro 2 coûte 4 000 euros, voir Apple adopter un rythme de renouvellement soutenu indiquerait que l’entreprise est sérieuse avec l’informatique spatiale.

