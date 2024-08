Lecture Zen Résumer l'article

Malgré plusieurs tentatives de sauvetage de la captation sonore en cours d’émission, la diffusion de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques a été grandement perturbée sur France 2 à cause d’un problème d’écho. Sur YouTube, qui diffusait le signal international dans la plupart des autres pays, la musique était parfaite.

« Vous avez peut-être perçu des problèmes de son, on s’en excuse. » À la fin de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques, le soir du 28 août 2024, France 2 a reconnu un problème technique. Le diffuseur officiel et exclusif des Jeux paralympiques faisait référence à un problème de mixage sonore qui, à chaque fois que de la musique retentissait, gâchait la fête. Le DJ set de Myd, le concert de Redcar (Christine & The Queens), les morceaux passés entre les différentes séquences… Il était difficile d’entendre quoi que ce soit, puisque tout était diffusé en double, avec un retard de quelques secondes.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs se sont indignés. Certains accusent la réalisation de la cérémonie, mais le problème semble bien exclusif à la France. Le flux international, diffusé dans les autres pays, disposait d’un signal audio parfait, sans écho. Le plus probable est que France 2 a autosaboté sa diffusion de la cérémonie des Jeux paralympiques à cause d’un choix regrettable.

Sur Twitter, plusieurs internautes ont découvert que le problème venait de France 2. // Source : X

Installer un plateau sur la place de la Concorde : une mauvaise idée ?

France 2 est-il à l’origine de cette cacophonie technique ? Pour le vérifier, Numerama a abandonné le signal officiel de France Télévisions, branché un VPN marocain et regardé la seconde partie de la cérémonie sur YouTube, qui diffuse gratuitement les Jeux paralympiques dans tous les pays où aucune chaîne n’a acquis les droits. Constat sans appel : le son était parfait, avec des performances musicales très bien captées, y compris lors du défilé des athlètes et des passages commentés.

La cérémonie d’ouverture sur YouTube disposait d’un son propre. // Source : Numerama

Que s’est-il passé sur France 2 ?

Premier constat : contrairement à France Télévisions, la diffusion internationale a fait le choix de laisser plus de place à l’audio de la cérémonie. France 2, comme lors de la cérémonie des Jeux olympiques, a diminué le volume de la cérémonie pour laisser plus de place à ses commentateurs. Sans possibilité de les désactiver, les téléspectateurs français étaient donc condamnés à un son moins fort lors des performances musicales.

Second constat : la grosse erreur de France 2 ne dépend probablement pas de son mixage, mais de l’emplacement de son plateau. En s’installant sur la place de la Concorde, à quelques mètres des festivités, France 2 a pris le risque de récupérer le son diffusé par les haut-parleurs dans ses micros. La conséquence pour les téléspectateurs est qu’ils ont tout entendu deux fois, sauf lorsque les micros des commentateurs étaient coupés (la Marseillaise, par exemple, où tout le monde entendait le même son). Malgré quelques ajustements techniques, il n’a pas été possible de faire des miracles.

Des micros main à quelques mètres du spectacle, ce n’était sans doute pas l’idée du siècle. // Source : Capture France TV

France 2 aurait-il pu faire mieux ? Sans doute, notamment en commentant la cérémonie depuis une salle d’enregistrement ou depuis son plateau situé à l’Arc de triomphe. L’entreprise aurait aussi pu opter pour des micros moins ouverts, afin de réduire la captation d’audio parasite. Elle n’avait sans doute pas anticipé le scénario dans lequel les haut-parleurs de la cérémonie seraient aussi proches de ses micros.

La bonne nouvelle est que le problème ne concerne pas la captation de la cérémonie, mais uniquement sa diffusion en France. En replay, tous les moments cultes de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques devraient donc retrouver leur authenticité. Le set de Myd, complètement gâché en direct (il avait lieu pendant le défilé, donc les commentateurs parlaient), va pouvoir être écouté par les Français.

