Pour s’aligner sur les offres concurrentes, les opérateurs mettent régulièrement à jour leur forfait. Depuis peu, RED by SFR vient de modifier toute sa gamme et propose notamment une nouvelle offre 5G à 300 Go parée pour l’international, en réponse au fameux forfait 5G de Free. Que vaut-il vraiment ?

Le marché des télécoms est loin de l’époque où une poignée d’acteurs s’arrachaient la clientèle avec des forfaits assez limités. Aujourd’hui, le marché est à la fois partagé entre les opérateurs qui disposent de leur propre réseau et les MVNO (Mobile Virtual Network Operators) qui utilisent les réseaux existants. Côté clients, cela a pour effet une offre de forfaits diversifiée avec des tarifs très abordables. Mais ils ne se valent pas tous pour autant. Certains se démarquent davantage, comme le nouveau forfait RED de SFR.

Red sort un nouveau forfait 5G spécial Voyage pour concurrencer Free

Alors que l’été bat son plein, RED by SFR vient de remettre à jour sa gamme de forfait. Parmi les quatre, un forfait est particulièrement taillé pour les séjours à l’étranger : le forfait spécial voyage 19,99 €/mois, sans engagement. À ce tarif, il s’aligne sur Free et son forfait 5G à 300 Go, l’un des tout meilleur au niveau international ses dernières années. Une nouvelle offre qui semble faire écho au rachat de Syma Mobile en 2022 par Altice (maison mère de SFR). Ce MVNO est plutôt réputé pour ces offres internationales, ce qui a peut-être joué dans l’élargissement des partenaires de SFR sur le globe.

Forfait RED by SFR 300 Go // Source : SFR

Que contient le Forfait RED 5G spécial voyage ?

Pour ce tout nouveau forfait RED, vous avez :

Appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM

Appels illimités

SMS, MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

300 Go de donnée internet en France métropolitaine

Mais surtout 35Go de donnée d’internet depuis l’Union européenne, les DOM et plus de 62 autres pays du monde entier (comme la Chine, le Japon, les États-Unis..)

Avec autant de donnée disponible à l’étranger, le forfait particulièrement adapté si vous comptez prochainement vous aventurer dans un pays étranger. C’est bien pratique pour utiliser un GPS ou encore rechercher les meilleures adresses lorsque l’on est territoire inconnu.

Que vaut le forfait RED face au forfait 5G de Free ?

Forfait RED SFR Free 5G Réseau 5G (8 374 antennes en france) 5G (6 518 antennes en france) Internet 300 Go 300 Go Internet à l’étranger 35 Go 35 Go Nombre de destinations 124 114 Prix 19,99 € 19,99 € (ou 9,99 € avec l’abonnement box) Comparatif des deux forfaits

Comment les départager ? À vrai dire, les deux offres se valent en termes de fonctionnalités et de prix. Ce qu’il faut surtout regarder de plus près, ce sont les destinations de chaque réseau, RED et Free. En fonction de l’endroit où vous comptez vous rendre, il peut être plus judicieux de choisir un forfait plutôt que l’autre.

À titre d’exemple, pour une utilisation au Japon de vos données cellulaires, il faut se diriger vers l’abonnement RED, l’un des rares à proposer ce type de prestations.

Au-delà de cette considération, la couverture du réseau peut également peser dans la balance. Sur ce point, c’est SFR qui semble remporter la palme avec 8 374 antennes 5G active en France contre 6 518 pour Free, selon l’agence nationale des fréquences.

Pour évaluer l’efficacité des différents réseaux, vous pouvez consulter les dernières données de l’ARCEP et choisir l’opérateur le plus performant en fonction de votre localisation.

