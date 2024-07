En pleine période de soldes, le fournisseur suisse de stockage en ligne pCloud participe à la fête avec une promotion colossale. Son offre Lifetime, d’une durée de 99 ans donnant accès à 1, 2 ou 10 To de stockage, profite d’une baisse allant jusqu’à 70 %. Mais attention, cette offre prendra fin le 16 juillet.

L’été est bien souvent l’occasion d’immortaliser ses vacances, sorties et autres verres en terrasse. Autant de moments de vie qui remplissent rapidement le moindre disque dur et espace de stockage physique. Cela dit, il est possible de se tourner vers le stockage en ligne. Mais tous ne se valent pas. La plupart des services gratuits offrent un espace riquiqui, tandis que leur abonnement payant a vite fait de faire un trou dans nos économies.

C’est là qu’intervient pCloud. Le service de stockage suisse propose un abonnement de 99 ans qui ne requiert qu’un unique paiement. Et ça tombe bien, celui-ci est actuellement en promotion jusqu’au 16 juillet 2024 :

Le forfait Premium 1 To de stockage à 199 euros au lieu de 664 euros, soit une baisse de 70 % ;

la formule Premium Plus 2 To de stockage à 279 euros au lieu de 828 euros, soit une remise de 66 % ;

l’abonnement Ultra 10 To de stockage à 890 euros contre 2 119 euros, soit une promotion de 58 %.

Mieux, quelle que soit la formule choisie, l’abonné bénéficie gratuitement de l’option pCloud encryption pour protéger ses fichiers.

pCloud va plus loin que le simple stockage en ligne

Si trois formules sont disponibles, allant de 1 à 10 To de stockage, l’abonnement intermédiaire reste le meilleur rapport qualité-prix proposé par pCloud. Le service donne ainsi accès à un espace de 2 To. Autant dire que pour stocker les vidéos, photos, morceaux de musique ou documents volumineux, ce n’est pas la place qui manque.

La force de pCloud réside dans les nombreuses fonctionnalités qu’il propose pour optimiser le stockage en ligne. L’option pCloud Encryption en est l’exemple le plus parlant. Ce service permet de chiffrer les fichiers les plus sensibles directement sur son appareil. Une protection qui empêche une tierce personne de les consulter sans autorisation. Mieux, cette option habituellement payante est offerte avec l’abonnement Lifetime de pCloud.

L’option de chiffrement offerte gratuitement // Source : pCloud

pCloud pense également à celles et ceux qui veulent utiliser son service quotidiennement avec les fonctionnalités pCloud backup et pCloud rewind. La première offre la possibilité de sauvegarder et regrouper tout le contenu de tous ses appareils connectés au même endroit. Du contenu qui peut même provenir de services de stockage tiers. La seconde, elle, permet de récupérer d’anciennes versions de fichiers modifiés ou déplacés dans la corbeille. Des documents qui peuvent avoir jusqu’à 30 jours d’ancienneté.

Une accessibilité à toute épreuve

L’autre intérêt d’un service de stockage en ligne comme pCloud est son accessibilité. Une fois encore, l’entreprise suisse fait montre de tout son savoir-faire avec un service particulièrement simple à prendre en main. Il est ainsi possible d’accéder à son espace personnel depuis un navigateur Web (Chrome, Opera et Mozilla), grâce à une extension qui permet de sauvegarder les fichiers directement sur son compte.

Une application de bureau, compatible avec Windows, MacOS ou Linux, est également disponible. Véritable disque dur virtuel, elle peut même conserver automatiquement les fichiers choisis sur le Cloud. Une bonne parade contre la perte de documents en cas de panne de l’ordinateur. Enfin, pCloud propose une application mobile dédiée, disponible sur le Google Play Store ou l’AppStore, pour gérer ses données où que l’on se trouve. La synchronisation se fait d’ailleurs en temps réel, ce qui permet d’accéder en permanence à la dernière version d’un fichier.

La diversité des appareils compatibles avec pCloud garantit par ailleurs un partage facile des documents entre les utilisateurs. Il est, par exemple, possible de générer des liens de téléchargement à partager avec les utilisateurs de votre choix pour transférer n’importe lequel de vos fichiers, et ce, sans que les destinataires n’aient besoin d’un compte pCloud. Surtout, les liens de téléchargement garantissent le partage de photos et vidéos dans leur qualité originelle.

Quid de la sécurité ?

Face aux menaces de cybersécurité, pCloud a mis un point d’honneur à assurer la plus grande protection possible des données. Le service utilise un cryptage TLS/SSL, qui s’applique aux fichiers transférés depuis un appareil vers un serveur. Qui plus est, les fichiers sont copiés 5 fois et stockés sur trois serveurs différents localisés à divers endroits d’un même data center.

Un service disponible sur de nombreux appareils // Source : pCloud

En étant domicilié en Suisse, pCloud dépend des lois du pays en matière de protection de la vie privée. Sa législation est parmi les plus strictes d’Europe. pCloud ne transfère aucun fichier entre ses serveurs européens et américains sans le consentement exprès de l’utilisateur. Les données restent sur la région de son choix.

Un service en promotion pour la fête nationale

Pour se démarquer d’autres services de stockage en ligne, pCloud n’a pas peur de proposer un abonnement à vie (d’une durée de 99 ans) avec un unique paiement. Exit les factures mensuelles qui grèvent régulièrement nos économies : ici, on ne paie qu’une fois pour bénéficier du stockage de pCloud.

Et à l’occasion du 14 juillet, pCloud en profite pour baisser drastiquement le prix de son abonnement. Ainsi, le combo pCloud Premium Plus 2 To + pCloud Encryption est facturé 279 euros au lieu de 828 euros. Une remise immédiate de 549 euros, soit 66 %. Mais dépêchez-vous, car cette promotion est disponible jusqu’au 16 juillet.

Celles et ceux qui n’ont besoin que de 1 To de stockage auront vite fait de se tourner vers la formule Premium, facturée 199 euros au lieu de 664 euros. Enfin, les professionnels nécessitant une capacité de stockage colossale tireront profit du forfait Ultra et de ses 10 To d’espace. Celui-ci affiche un tarif de 890 euros au lieu de 2 119 euros.